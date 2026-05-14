Reacția lui Alexandru Rafila, după ce a provocat un accident în București

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandru Rafila a fost implicat într-un carambol în zona Bulvardului Aerogării. Ministrul Sănătății a vorbit astăzi despre ce s-a întâmplat în incidentul rutier, după ce una dintre persoanele implicate a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Rafila, declarații după incidentul din Capitală

Alexandru Rafila a fost implicat într-un accident rutier într-o intersecție aglomerată din București, iar din primele informații, impactul inițial a declanșat o reacție în lanț, afectând alte două vehicule aflate în trafic.

Alexandru Rafila se afla la volanul unui autovehicul care a intrat în coliziune cu mașina din fața, în timp ce circula într-o intersecție din zona Bulevardului Aerogării.

Citește și: Sfârșit tragic pentru un român și iubita lui. Alexandru și Sarah au murit în Italia, după un accident de scuter

În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat în alte două vehicule, ceea ce a dus la un carambol cu mai multe mașini implicate.

Conducătorul primei mașini lovite a fost preluat de echipajele medicale și a trebuit să fie transportat la spital pentru îngrijiri și evaluare de specialitate.

Fostul ministru al Sănătății a oferit explicații după incident, spunând că impactul a avut loc la o viteză redusă.

Citește și: Sfârșit tragic pentru un român și iubita lui. Alexandru și Sarah au murit în Italia, după un accident de scuter

„Am plecat de pe loc, la câţiva metri după staţionare şi am lovit maşina din faţă. A fost la viteză de 10km/h. Persoana care era acolo, aparent nu avea nimic, dar a solicitat să meargă până la spital pentru evaluare”, a afirmat Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii.

S-au efectuat teste la fața locului

Toți șoferii implicați în carambol au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au ieșit negative, conform informațiilor oficiale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea în lanț.

Ancheta rutieră trebuie să afle factori precum distanța de siguranță, viteza de deplasare și condițiile din intersecție.

Citește și: Cine era Denisa, tânăra de 19 ani din Drobeta care a murit, după ce soțul ei a intrat pe contrasens. Cei doi erau căsătoriți de 3 luni

Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului. Carambolul a implicat patru mașini, printre care și cea condusă de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila.

”Impactul a fost foarte mic, aproape după plecarea de la semafor, la o distanță de 10 metri”, a explicat Rafila.

După accident, un bărbat a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Conform lui Rafila, este vorba despre șoferul mașinii din față, care conducea un autoturism folosit pentru ride-sharing.

„S-a dus pentru o evaluare la spital. Important e să fie bine”.

Urmărește-ne pe Google News