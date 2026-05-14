Reacția lui Alexandru Rafila, după ce a provocat un accident în București

Alexandru Rafila a fost implicat într-un carambol în zona Bulvardului Aerogării. Ministrul Sănătății a vorbit astăzi despre ce s-a întâmplat în incidentul rutier, după ce una dintre persoanele implicate a fost transportată la spital pentru investigații medicale.
Alexandru Rafila a fost implicat într-un accident rutier într-o intersecție aglomerată din București, iar din primele informații, impactul inițial a declanșat o reacție în lanț, afectând alte două vehicule aflate în trafic.
Alexandru Rafila se afla la volanul unui autovehicul care a intrat în coliziune cu mașina din fața, în timp ce circula într-o intersecție din zona Bulevardului Aerogării.
„Am plecat de pe loc, la câţiva metri după staţionare şi am lovit maşina din faţă. A fost la viteză de 10km/h. Persoana care era acolo, aparent nu avea nimic, dar a solicitat să meargă până la spital pentru evaluare”, a afirmat Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii.
S-au efectuat teste la fața locului
Toți șoferii implicați în carambol au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au ieșit negative, conform informațiilor oficiale.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea în lanț.
Ancheta rutieră trebuie să afle factori precum distanța de siguranță, viteza de deplasare și condițiile din intersecție.
Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre Bulevardul Aerogării și Bulevardul Ficusului. Carambolul a implicat patru mașini, printre care și cea condusă de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila.
”Impactul a fost foarte mic, aproape după plecarea de la semafor, la o distanță de 10 metri”, a explicat Rafila.
După accident, un bărbat a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Conform lui Rafila, este vorba despre șoferul mașinii din față, care conducea un autoturism folosit pentru ride-sharing.
„S-a dus pentru o evaluare la spital. Important e să fie bine”.