Accident aviatic în Antalya. O persoană a fost rănită după ce un avion cu 267 pasageri la bord a lovit un radar

Un avion al companiei Turkish Airlines, cu 267 de pasageri la bord, s-a ciocnit de o structură metalică aflată pe pistă. Incidentul, care a avut loc vineri dimineață, a dus la rănirea unei persoane și a provocat pagube semnificative aeronavei.
Potrivit Pro TV, aripa avionului s-a rupt, iar învelișul lateral al fuselajului a fost grav avariat.
Imaginile surprinse la fața locului arată cum o antenă uriașă, de culoare roșu-alb, s-a prăbușit pe pistă după impact. În interiorul cabinei, haosul a fost de nedescris: măștile de oxigen au căzut din compartimentele de siguranță, iar bucăți din tavanul avionului au fost distruse.