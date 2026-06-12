Accident aviatic în Antalya. O persoană a fost rănită după ce un avion cu 267 pasageri la bord a lovit un radar

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un avion cu 267 de pasageri a lovit un radar în aeroportul din Antalya, vineri, provocând o coliziune șocantă. O persoană a fost rănită, iar pasagerii au fost evacuați de urgență.

Accident aviatic în Antalya

Un avion al companiei Turkish Airlines, cu 267 de pasageri la bord, s-a ciocnit de o structură metalică aflată pe pistă. Incidentul, care a avut loc vineri dimineață, a dus la rănirea unei persoane și a provocat pagube semnificative aeronavei.

Potrivit Pro TV, aripa avionului s-a rupt, iar învelișul lateral al fuselajului a fost grav avariat.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum o antenă uriașă, de culoare roșu-alb, s-a prăbușit pe pistă după impact. În interiorul cabinei, haosul a fost de nedescris: măștile de oxigen au căzut din compartimentele de siguranță, iar bucăți din tavanul avionului au fost distruse.

Citește și: Caz cutremurător în Botoșani. O femeie și-ar fi îngropat mai mulți copii nou-născuți în curtea casei. Ies la iveală detalii șocante din anchetă

Citește și: Cauza morții copilului de 2 ani de la Galați. Primele date ale autopsiei

Mărturiile pasagerilor îngroziți

O pasageră care a filmat incidentul a declarat: „După aterizare, ceva s-a rupt în avion”.

O altă femeie a povestit îngrozită: „Femeia este isterică. Chiar și învelișul avionului a fost smuls… chestia asta de metal, am călcat peste ea”.

Citește și: Scriitoarea Jane Yolen a murit la 87 de ani. „Regina poveștilor” a lăsat în urmă 450 de cărți

Citește și: Guvernul Tomac are tot mai puține șanse să fie învestit. Ce calcule își fac partidele și ce strategie are PSD

Sunetul impactului a fost descris de martori ca fiind „înspăimântător”. Paramedicii și echipele de pompieri au intervenit rapid pentru a evacua toți pasagerii în siguranță.

Potrivit primelor informații, se crede că aripa avionului Boeing 777-3Q8 a lovit antena metalică, care ulterior s-a prăbușit peste fuselaj.

Sursă foto: Profimedia, Captură video

Urmărește-ne pe Google News