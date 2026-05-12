Scandal uriaș în avion. Florinel de la Chefi la Cuțite a primit interdicție după ce s-a certat cu o stewardesă 

Florinel de la Chefi la Cuțite s-a certat „la cuțite” cu o stewardesă. Bărbatul a făcut un scandal monstru când s-a îmbarcat în avion pentru a se întoarce acasă după un eveniment în afara țării, moment în care s-a luat la ceartă cu o stewardesă. Iată ce s-a întâmplat.

Scandal în avion cu un concurent Chefi la Cuțite

Florinel Ungureanu se întorcea acasă de la un eveniment la care a cântat. El a fost implicat într-un scandal uriaș, în urma căruia i s-a dat interdicție de a zbura cu o anumită companie aeriană.

Artistul pune că atitudinea unei stewardese a fost problema și că femeia a refuzat să îl ajute, iar de aici până la un scandal monstru a mai fost un singur pas.

El se întorcea acasă cu trupa de la un eveniment la care a cântat, însă compania aeriană cu care trebuia să zboare a amânat cursa, așa că el și întreagă trupă au fost nevoiți să doarmă în aeroport.

După ce a reușit să se îmbarce în avion, într-un sfârșit, artistul și-a dat seama că nu avea suficient spațiu ca să își depoziteze bagajele, iar stewardesa căreia i-a cerut ajutorul ar fi refuzat să îl ajute.

Artistul spune că a încercat să comunice civilizat cu însoțitoarea de zbor, dar aceasta a continuat să aibă o atitudine ostilă față de el. În acel moment, Florinel Ungureanu și-a pierdut cumpătul și a izbucnit de nervi.

„I-am spus: ‘Tu, ești nebună, ești neîntrupată? Nu ai bărbat, suferi, ce e cu tine? Suntem obosiți, am cântat până dimineață, am stat și opt ore în aeroport. Ne-am luat la înjurat, bineînțeles, ca n-am mai rezistat, ne-am luat la înjurat din cauza ei, că ea a stârnit totul. Ea ce face în timpul acela… se duce nervoasă la comandant, aduce o hârtie, eu mi-am dat seama că vrea să ne dea jos din avion, oameni buni”, a declarat Florinel Ungureanu, pe TikTok.

A primit interdicție să mai zboare cu compania aeriană

Artistul a primit interdicție să mai zboare cu compania aeriană respectivă. Pentru că este vorba despre una dintre cele mai cunoscute companii low-cost, cu multe destinații din Europa, cântărețul a avut probleme privind deplasarea la mai multe evenimente la care a fost invitat.

„A trecut un an jumate de atunci și din cauza fetei ăsteia am fost nevoiți să ne chinuim cu mașini, să ne ducem în Germania, pe unde am mai fost. Noi cântăm, trebuie să ajungem la multe evenimente. Ne-am oprit și în aeroporturi pentru că nu mi s-a ridicat restricția de un an jumate, am trimis mailuri, degeaba, nimic. Ni s-a pus interdicție din cauza fetei”, a declarat Florinel Ungureanu.

