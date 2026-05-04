Situație inedită la „Chefi la cuțite”. O concurentă vrea să își părăsească echipa

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Competiția devine din ce în ce mai acerbă la „Chefi la cuțite”, iar tensiunile sunt resimțite din plin de toți cei care luptă să ajungă în marea finală. Astfel, în ediția din această seară va avea loc o situație inedită: o concurentă spune că vrea să își părăsească echipa.

O concurentă vrea să își părăsească echipa, la „Chefi la cuțite”

În această seară, de la 20:30, la „Chefi la cuțite” urmează cea de-a zecea confruntare a echipelor din sezonul 17 – o întrecere care vine pe un teren extrem de problematic. Și asta pentru că data trecută, Chef Richard a folosit o amuletă foarte puternică, făcând un schimb de concurente – a cooptat-o pe Sabina, din echipa lui Chef Orlando, renunțând la Bianca Podosu, concurenta sa, care a intrat astfel în echipa gri și care nu ascunde faptul că îi este foarte greu să se adapteze la această schimbare.

Dar aceasta nu este singura situație sensibilă din echipe. Ionela, o altă concurentă din tabăra bordo, resimte din plin presiunea competiției – iar asta se va vedea mai mult ca oricând în această seară, într-un episod extrem de tensionat.

Situația nu este mai relaxată nici în tabăra verde, condusă de Chef Alexandru Sautner, care după proba individuală de miercurea trecută, a mai pierdut un om: Anastasiia a fost eliminată din competiție.

Și cum, tot săptămâna trecută, Chef Sautner s-a despărțit de Salvatore după provocarea eliminatorie, diseară juratul va alinia la startul celei de-a zecea bătălii… doar trei tunici.

Citește și: Ella Vișan, mesaj cu direcție spre Răzvan Kovacs, după ce s-au despărțit. Unde a mers fosta concurentă Insula Iubirii

Citește și: Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank vor deveni părinți pentru a treia oară

Avantajul pe care orice echipă și-l dorește

Seara aduce, însă, și un super-avantaj care va motiva echipele: câștigătorul jocului de început îl va putea convoca la bancurile echipei sale pe unul dintre ceilalți trei Chefi, care va fi obligat să gătească pentru adversari.

Citește și: Codruța Filip, despre viața după divorțul de Valentin Sanfira. „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare!” Ce a dezvăluit despre separarea de artist

Citește și: Cum arată fiicele Adelinei și ale lui Cristi Chivu. Anastasia și Natalia au moștenit talentul și pasiunea tatălui lor

Iar dincolo de tensiunile din echipe, buna dispoziție va fi asigurată de Gașca Zurli, care în această seară vine la degustare.

Cine va câștiga avantajul atât de prețios, care va fi deznodământul situațiilor tensionate, dar și cine va ieși învingător în cea de-a zecea bătălie culinară telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu echipele Chefi la cuțite

Sursă foto: PR

Urmărește-ne pe Google News