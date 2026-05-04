Ella Vișan, mesaj cu direcție spre Răzvan Kovacs, după ce s-au despărțit. Unde a mers fosta concurentă Insula Iubirii

Blondina a vrut să transmită că nu suferă după Răzvan, asta în contextul în care el a făcut mai multe declarații ironice cu privire la despărțire, inclusiv un mesaj în care le cere „tuturor iubitelor sale” să nu îi mai arate soției conversații private cu el.
Răzvan Kovacs și Ema sunt în continuare căsătoriți
Răzvan Kovacs este în continuare căsătorit cu Ema Oprișan. Cei doi nu mai formează un cuplu, însă în acte rămân căsătoriți. Ei au avut două termene la notar pentru a semna divorțul, dar acesta nu s-a înfăptuit.
Mai mult, DJ-ul a transmis un mesaj ironic, lăsând să se înțeleagă că vorbește cu mai multe fete. El le-a transmis acestora să nu îi mai trimită Emei conversațiile pe care le are cu ele.
”M-a rugat soția mea să le rog pe toate iubitele mele să nu îi mai trimită mesaje dintre noi sau așa mai departe, că nu vă interesează ce vorbim noi. Pe lângă asta, dacă vreți un manual de instrucțiuni, îl am pregătit, trebuie doar să îl cereți, vă pup și vă iubesc pe toate!”, a spus Răzvan Kovacs, pe Instagram.