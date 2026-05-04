Ella Vișan, mesaj cu direcție spre Răzvan Kovacs, după ce s-au despărțit. Unde a mers fosta concurentă Insula Iubirii

Ella Vișan și Răzvan Kovacs s-au despărțit, la scurt timp după ce și-au oficializat relația controversată. Acum, fosta concurentă Insula Iubirii a transmis un mesaj ironic la adresa fostului iubit.

Ella Vișan, mesaj cu direcție pentru fostul iubit

Ella Vișan a transmis un mesaj după ce s-a despărțit de Răzvan Kovacs.

Cei doi foști concurenți Insula Iubirii au luat prin surprindere pe toată lumea când și-au făcut publică relația. La scurt timp, aceștia s-au despărțit, însă au evitat să vorbească despre subiect.

Cu toate acestea, cei doi au șters toate imaginile în care apar împreună.

În ultimele zile, Ella Vișan a decis să stea alături de prietena ei, Maria Avram, și să uite de problemele în dragoste.

Blondina a făcut și o declarație ironică după despărțirea de Răzvan. Ea a scris că i s-a recomandat să nu își pună măști în relațiile cu oamenii, așa că și-a pus o mască de înfrumusețare.

”Mi s-a spus să nu-mi pun nicio mască cu oamenii. Cea de argilă de pune?”, a scris Ella Vișan, pe Instagram.

Blondina a vrut să transmită că nu suferă după Răzvan, asta în contextul în care el a făcut mai multe declarații ironice cu privire la despărțire, inclusiv un mesaj în care le cere „tuturor iubitelor sale” să nu îi mai arate soției conversații private cu el.

Răzvan Kovacs și Ema sunt în continuare căsătoriți

Răzvan Kovacs este în continuare căsătorit cu Ema Oprișan. Cei doi nu mai formează un cuplu, însă în acte rămân căsătoriți. Ei au avut două termene la notar pentru a semna divorțul, dar acesta nu s-a înfăptuit.

Mai mult, DJ-ul a transmis un mesaj ironic, lăsând să se înțeleagă că vorbește cu mai multe fete. El le-a transmis acestora să nu îi mai trimită Emei conversațiile pe care le are cu ele.

”M-a rugat soția mea să le rog pe toate iubitele mele să nu îi mai trimită mesaje dintre noi sau așa mai departe, că nu vă interesează ce vorbim noi. Pe lângă asta, dacă vreți un manual de instrucțiuni, îl am pregătit, trebuie doar să îl cereți, vă pup și vă iubesc pe toate!”, a spus Răzvan Kovacs, pe Instagram.

