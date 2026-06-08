O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii a devenit tătic în secret. Cum s-a afișat alături de familia lui

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii a făcut anunțul emoționant că a devenit tată pentru prima dată și a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii emoționante cu familia lui. Fosta ispită și-a cunoscut partenera la scurt timp după ce s-au terminat filmările la Insula Iubirii și formează un cuplu solid, care acum a trecut într-o nouă etapă.
Cătălin Dumitrescu a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 6. El nu a reușit să ispitească nicio concurentă, însă la scurt timp după ce s-au încheiat filmările din Thailanda, el a cunoscut-o pe Claudia.
El a mărturisit că se ceartă cu iubita lui de la lucruri mărunte, însă nimic îngrijorător.
„De certăm de la nimicuri, există lucruri mărunte, după atâta timp poți să zici că te mai împungi de la ele, chestii serioase nu avem. Viața m-a testat, iar ea a a fost alături de mine cu niște situații mai dificile, iar dacă reușești să treci peste probleme și lucrurile grele, atunci îți dai seama dacă e persoana potrivită pentru tine, contează foarte bine să ai în momentele grele persoana potrivită alături de tine”, declara Cătălin Dumitrescu pentru spynews.ro.