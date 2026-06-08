O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii a devenit tătic în secret. Cum s-a afișat alături de familia lui

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O fostă ispită masculină de la Insula Iubirii a făcut anunțul emoționant că a devenit tată pentru prima dată și a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii emoționante cu familia lui. Fosta ispită și-a cunoscut partenera la scurt timp după ce s-au terminat filmările la Insula Iubirii și formează un cuplu solid, care acum a trecut într-o nouă etapă.

Cătălin Dumitrescu, tătic pentru prima dată

Cătălin Dumitrescu a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 6. El nu a reușit să ispitească nicio concurentă, însă la scurt timp după ce s-au încheiat filmările din Thailanda, el a cunoscut-o pe Claudia.

Cei doi au devenit rapid un cuplu, iar acum, au devenit părinți pentru prima oară. El a postat câteva imagini emoționante de la ziua lui de naștere, pe care și-a sărbătorit-o alături de familia lui.

Cătălin Dumitrescu s-a afișat alături de Claudia adesea, iar urmăritorii lui s-au bucurat să afle că aceasta a adus pe lume un băiețel sănătos.

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Recent, fosta ispita și-a serbat ziua de naștere într-un restaurant din București, de unde a postat imagini cu partenera și fiul lor. Băiețelul a cucerit inimile tuturor urmăritorilor celor doi.

Cătălin Dumitrescu și Claudia, un cuplu solid

Fosta ispită masculină și iubita lui formează un cuplu de câțiva ani, iar el a vorbit despre cât de importantă este pentru el Claudia și cât de recunoscător îi este.

Mai mult, Cătălin a povestit că iubita lui i-a fost mereu aproape, însă, ca în orice cuplu, există și discuții în contradictoriu și mici certuri.

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El a mărturisit că se ceartă cu iubita lui de la lucruri mărunte, însă nimic îngrijorător.

„De certăm de la nimicuri, există lucruri mărunte, după atâta timp poți să zici că te mai împungi de la ele, chestii serioase nu avem. Viața m-a testat, iar ea a a fost alături de mine cu niște situații mai dificile, iar dacă reușești să treci peste probleme și lucrurile grele, atunci îți dai seama dacă e persoana potrivită pentru tine, contează foarte bine să ai în momentele grele persoana potrivită alături de tine”, declara Cătălin Dumitrescu pentru spynews.ro.

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