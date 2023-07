Radu Vâlcan, prezentatorul “Insula iubirii”, dezvăluie motivul pentru care nu a mai apărut în seriale TV: “Mereu primesc propuneri”/ Exclusiv

Radu Vâlcan are jobul de vis pentru unii, pentru că, de 7 sezoane, de când este la cârma reality-show-ului „Insula Iubirii”, difuzat la Antena 1, călătorește în Thailanda, unde au loc filmările. Prezentatorul TV a povestit, în exclusivitate, pentru UNICA.ro, ce l-a atras la acest format TV, dar și dacă vreo concurentă a avut vreun comportament nepotrivit față de el și de ce nu l-am mai regăsit în postura de actor în serialele TV difuzate în ultimii ani. Practic, întâlnirea profesională dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan a avut loc în 2011, la filmările pentru „Iubire și onoare”, și s-a soldat cu o poveste de dragoste ca-n filme, o căsătorie și 3 băieți minunați. Cei doi actori fac parte și din distribuția filmului “Retreat Vama Veche”, care intră în cinematografe din toamnă.

Radu Vâlcan (46 ani) a dezvăluit, pentru UNICA.ro, de ce el și Adela Popescu (36 ani) au ținut secretă relația înfiripată în urmă cu 12 ani pe platourile de filmare, dar și faptul că în aceste zile se bucură de o vacanță în Croația, fără copii, în compania soților Răzan și Irina Fodor.

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre carieră, copii și Adela Popescu

Noul sezon „Insula iubirii” a intrat pe post 22 iunie. Ce te-a atras la acest format tv?

Sincer, a fost o provocare, ceva nou pe piața de televiziune din România. În acest proiect este foarte uzitat cuvântul „asumat „. Asta am făcut și eu, mi-am asumat prezența aici și nu regret nicio secundă.

Radu Vâlcan: „Luăm decizii în interesul familiei noastre”

Adela mărturisea că se consultă cu tine înainte de a lua o decizie pe plan profesional. Și tu procedezi la fel?

Desigur. Suntem o echipă, analizăm împreună, luăm decizii în interesul familiei noastre.

Cum a fost la castingul pentru „Insula Iubirii„?

Am fost sunat într-o zi. A doua zi am fost la casting, apoi mi-am pus câteva tricouri, două perechi de pantaloni și-am plecat în Thailanda. 🙂

De ce crezi că ai fost ales pentru postul de prezentator TV?

Habar n-am, sincer.

Radu Vâlcan: „Asta mă întreabă foarte mulți oameni despre „Insula Iubirii”

S-a întâmplat de-a lungul anilor să primești direct sau indirect avansuri din partea unei ispite la final de filmări? S-a lăsat cu vreo sancțiune? Cum ai reacționat?

Evident că nu. Să știi că asta mă întreabă foarte mulți oameni. Atât de mulți încât nu îmi rămâne decât să zâmbesc. Dar ție o să îți răspund altfel…de fapt, la fel, zâmbind. 🙂

După o pauza de 12 ani te întorci și la actorie și joci în filmul „Retreat Vama Veche” alături de soția ta, Adela Popescu. Cum a venit propunerea pentru amândoi?

De fapt, impropriu spus. În ultimii ani am jucat în câteva spectacole de teatru, chiar alături de Răzvan Fodor. Regizorul Petre Năstase ne-a propus, am citit scenariul, am acceptat. Am acceptat pentru Petre, pentru că este altceva, ceva în care cred.

Ne poți da detalii despre personajul tău? S-a aflat că ești prins într-un triunghi amoros….cu ce actrițe joci în acest context?

Urăsc personajul meu, mi se pare mai mult decât obositoare viața, contextul său. Nu vreau să stric surpriza, dar am avut șansa să joc altăuri de actori foarte talentați și darnici la filmare. Le mulțumesc și aici!

Cum ai resimțit perioada petrecută la filmările de la Vama Veche în care tu și Adela ați fost, pentru prima oară, fără copii timp de 2-3 săptămâni? Cum au rezistat cei mici departe de voi?

Doamne, a fost atât de bine. Dar, cum să zic, bine de dor. Copiii au fost foarte supărați când… ne-am întors. (n.r.- râde) Gata cu răsfățul de la bunici, am trecut la program. Cred că și părinții au nevoie de astfel de momente. Nu neapărat de respiro, ci doar ale noastre.

Ce spune Radu Vâlcan despre absența sa din serialele TV

Ți-a lipsit actoria în perioada asta? Ai mai avut propuneri să joci în seriale tv? Ai mai fost la castinguri? Ce s-a întâmplat de fapt?

Nu mi-a lipsit absolut deloc. Mereu primesc propuneri, dar nu mai cred în, cum se zice, industria asta. Pentru că nu mai cred în scenarii. Este o criză de povești reale, firești, ori eu nu am răbdare să accept orice. Cunosc și sunt recunoscător, dar îmi place să joc pe scena mea din… parc, în ritm alert.

În urma cu 13 ani, tu si Adela v-ati îndrăgostit pe platourile de filmare la “Iubire si onoare”. A fost o scenă anume care v-a apropiat? Relația a fost la început secretă și pentru colegi? A fost greu de cucerit Adela Popescu?

De fapt, a fost primul nostru proiect împreună. Ne-am apropiat la mult timp după ce ne-am cunoscut. Totul a venit natural, când amândoi eram pregătiți pentru noi. Am ținut totul secret pentru că am dorit să ne bucurăm în liniște de ceea ce începusem să simțim unul pentru celălalt.

Anul acesta vă bucurați de o vacanță în 2, ca pe vremuri. Cât timp veți lipsi de acasă? Cine a ales destinația?

Ne-am planificat câteva zile pe barcă, în Croația, alături de Razvan și Irina Fodor. Ei ne-au propus și am acceptat imediat.

În general, cine se ocupă de organizarea vacanțelor?

Amândoi, în egală măsură.

Cât de romantic este Radu Vâlcan? Cum îți surprinzi jumătatea?

Hmmm, întreab-o pe Adela. (n.r. – zâmbește)

Știm că Adela te-a lăudat de multe ori pentru talentul și pasiunea pentru gătit. Cum ți-ai descoperit această latură? Ai învățat să gătești de la mama ta sau ai făcut experiemente culinare, pornind de la rețete pe internet?

Mă inspir foarte mult de pe internet, atât. Și, dacă nu îmi iese ceva, îl sun pe Fodor. (n.r. zâmbește)

Care sunt felurile de mâncare preferate de soția ta? Dar de copii? Este vreunul dintre băieți mai mofturos la acest capitol?

Avem cam aceleași gusturi. Problema este că eu mănânc foarte picant, iar copiii vor să mănânce ca mine. Deci trebuie sa le gătesc lor separat.

Radu Vâlcan: „Mișcarea și alimentația cât mai sănătoase sunt importante pentru un psihic puternic”

Te invit să facem un exercițiu de imaginație. Dacă nu ai mai face televiziune și actorie, care ar fi domeniul în care ai putea să lucrezi?

Când eram copil, crescând cu filmele americane, îmi doream să ajung polițist, apoi pilot pe avioane de vânătoare, apoi pe cele comerciale. La fel, îmi doream să lucrez într-o multinațională ca să am mașină de la companie și telefon de serviciu. (n.r. râde) Parcă văd că o să cultiv roșii și castraveți într-un solar bine pus la punct. 🙂

Promovezi un stil de viață sănătos cu sport și alimentație atent aleasă. Așa ai fost dintotdeauna sau ai ajuns la această disciplină pe parcurs?

Mereu am fost o fire sportivă și am avut grijă, mai mult sau mai puțin. Nu cred că este vorba despre disciplină, nu am ajuns chiar în punctul acela, dar mișcarea și alimentația cât mai sănătoase sunt importante pentru un psihic puternic și sunt la îndemâna oricui.

Radu Vâlcan

Știu ca ții intermitent fasting de câțiva ani. Care a fost contextul în care ai apelat la această metodă celebră printre starurile de la Hollywood? Ce rezultate ai obținut? În prezent se poate spune ca intermittent fastingul este un stil de viață pentru tine?

Pentru mine funcționează foarte bine. Contextul? Din fericire avem acces la multă informație, putem să alegem ce este benefic pentru noi, doar încercând. Dar mișcarea stă la baza unui confort pe măsură. Nu încurajez pe nimeni să urmeze un stil anume, fiecare metabolism este diferit.

Sursa foto: Mihai Stetcu/ Instagram