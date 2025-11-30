Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani: „A trebuit să îmi ajut familia. Lucram cu foștii colegi ai lui tata” / Exclusiv

Pavel Bartoș a oferit detalii emoționante despre cum i s-a schimbat viața după pierderea tatălui lui. Prezentatorul de la „Vocea României” și „Românii au talent” avea doar 16 ani când tatăl lui s-a stins din viață. Actorul a povestit că nu a avut timp să proceseze cu adevărat cele întâmplate. El era fratele cel mai mare și, ca să suplinească absența tatălui, s-a angajat imediat în construcții.

Pavel Bartoș, confesiuni emoționante despre pierderea tatălui, la vârsta de 16 ani

Pavel Bartoș a avut o copilărie frumoasă, deși provine dintr-o familie modestă, cu tatăl lucrător în construcții și mama confecționeră. Prezentatorul de la Pro TV mai are trei frați, lucru care consideră că l-a făcut mai responsabil de la o vârstă fragedă.

„Părinții mei au fost niște oameni foarte simpli, după vorbă, după port, tata zidar, lucra în construcții, și mama confecționer, lucra în confecții. Culmea, deși aveam foarte multe lipsuri, am avut o copilărie foarte fericită. Ne-am jucat. Am avut frați. Chiar dacă au fost momente în care mă făceau să fiu exasperat că eu nu pot să fac ce face un alt copil, care nu are frați, și se ducea toată ziua afară, am învățat să fiu altfel. Să fiu responsabil, să am grijă de mine, să am grijă de cei din jurul meu. În timp am realizat că am învățat mult mai multe lucruri bune”, a povestit Pavel Bartoș, la Fresh by Unica.

„Lucram cu foștii colegi ai lui tata”

Viața actorului s-a schimbat dintr-o dată în momentul în care tatăl lui a decedat. Fiind fratele cel mai mare, a devenit rapid stâlpul familiei. După liceu, prezentatorul TV lucra în construcții cu foștii colegi ai tatălui lui.

„Din păcate, la 16 ani l-am pierdut pe tata și atunci cumva dintr-o dată, dar fără să, cum e azi, cu psiholog. Te duci la psiholog, hai să vedem ce înseamnă pentru tine această traumă. Pur și simplu asta a fost. Nici n-am avut timp să realizăm. Atunci, dintr-o dată, a trebuit să îmi ajut familia, în felul meu. În primul rând, după orele de liceu, lucram în zidărie. Lucram cu foștii colegi ai lui tata. Eu eram un novice, eram salahor. Munceam când era de șters gresia, când era de cărat gălețile cu mortar, gălețile cu ciment”, ne-a mai mărturisit actorul.

Tot la Fresh by Unica, Bartoș a mai vorbit despre relația cu soția lui, despre ce fel de tată este, despre „Vocea României" și „Românii au talent", dar și despre cel mai nou film al lui, „Crăciun cu Ramon".

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Facebook

