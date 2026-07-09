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Cristi Borcea, imagini rare cu toți cei nouă copii: „Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”

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Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei și face tot posibilul să fie prezent în viața tuturora. Recent, afaceristul și soția lui, Valentina Pelinel, au plecat în vacanță alături de cei trei copii ai lor, cărora li s-au alăturat și ceilalți șase copii ai lui. Imaginile vorbesc de la sine.

Cristi Borcea, imagini rare cu toți cei nouă copii

Cristi Borcea, Valentina Pelinel și cei nouă copii ai lui (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei. Cu una dintre ele este căsătorit în prezent, de două a divorțat și cu una a avut o relație pe care nu a oficializat-o niciodată.

Din actualul mariaj cu Valentina Pelinel, Borcea are un fiu, Milan, și două fiice gemene, Indira și Rania. Tot trei copii are și din prima căsnicie cu Mihaela Borcea, un fiu, Patrick, și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Din al doilea mariaj cu Alina Vidican, fostul patron de la Dinamo mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria. Nu în ultimul rând, Borcea mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, din fosta relație cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Recent, Cristi Borcea a plecat în vacanță alături de soție și de cei nouă copii. Imaginile foto și video au fost publicate ulterior pe rețelele sociale de partenera lui de viață, alături de mesajul: „Vacanțele trec. Amintirile rămân. 9 copii. Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”.

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Cristi Borcea, despre viața cu nouă copii

În trecut, fostul acționar al echipei Dinamo a recunoscut că nu a fost atât de prezent pe cât ar fi trebuit în viețile copiilor lui.

„Nu i-am refuzat niciunui copil nimic. Poate pentru că am și nouă copii cu patru femei și, cu excepția lui Patrick, ceilalți copii nu m-au avut permanent lângă ei. La mine, cu fotbalul, nu existau Crăciun, Paște, onomastică. De aceea am ajuns la 41 de ani să fac operație pe cord, două divorțuri… Am vrut să compensez. Nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții, asta este”, a declarat Cristi Borcea, pentru iAMsport.ro.

Foto: Instagram

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