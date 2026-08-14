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Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut cel de-al cincilea copil. Vedeta s-a recuperat spectaculos: „Am ales mărimea XS”

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Laura Cosoi a adus pe lume cea de-a cincea fetiță, în urmă cu doar două săptămâni. Cu toate acestea, actrița s-a recuperat fantastic și silueta ei nu a avut prea mult de suferit în urma celei de-a cincea nașteri naturale. Mai mult, Cosoi a dezvăluit că a revenit la activitățile sale zilnice. 

Laura Cosoi a revenit la activitățile zilnice, la doar două săptămâni de când a născut

Bucurie mare în familia Laurei Cosoi, odată cu venirea pe lume a mezinei pe nume Nina. Vedeta s-a recuperat foarte bine, motiv pentru care și-a reluat activitățile obișnuite, inclusiv postările pe social media în care își ține la curent fanii cu tot ce face.

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Vedeta le-a arătat urmăritoarelor sale cum a evoluat corpul ei după cea de-a cincea naștere și cât de mult a reușit să slăbească. Ea a ales o naștere naturală și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă de 4,4 kilograme, pe 30 iulie 2026. 

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Pentru că multe proaspete mămici au vrut să știe cum s-a recuperat vedeta, ea le-a arătat cum se simte la două săptămâni după venirea pe lume a Ninei. 

Laura Cosoi a publicat pe Instagram o imagine cu o centură pe care o poartă și a mărturisit că mai durează până va reveni la silueta de dinaintea sarcinii, însă recunoaște că o ajută foarte mult alăptatul. 

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Mai mult, ea a spus că a ales mărimea XS pentru centură, însă a apus accent pe răbdarea pe care femeile trebuie să o acorde propriul trup pentru a se reface.

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar, în realitate, pare că doar Nina ocupa mare parte, de fapt!

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Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

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Actrița le-a spus femeilor care o urmăresc și au născut să învețe să aibă răbdare cu propriul corp, pentru că acesta știe exact ce trebuie să facă astfel încât să își revină la forma de dinaintea nașterii.

„Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a adăugat actrița.

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