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Larisa, fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești, se bucură de o etapă a vieții sale extrem de fericită. Femeia s-a căsătorit recent cu partenerul ei, Ionuț, iar cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești va deveni mamă pentru prima oară

Larisa este în culmea fericirii! Fosta parteneră de viață a celebrului Bogdan de la Ploiești s-a căsătorit recent religios cu Ionuț, într-o ceremonie emoționantă.

Evenimentul a avut loc la aproximativ un an de la logodnă și cei doi au devenit oficial o familie. Mai mult, Larisa și Ionuț urmează să devină pentru prima oară părinți.

Ceremonia a fost una fabuloasă, iar Larisa a purtat o rochie de mireasă stil prințesă, cu detalii strălucitoare și multă broderie, pietricele, dar și o diademă superbă cu voal.

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Corsetul decorat cu cristale a completat imaginea de prințesă. Ea și partenerul ei de viață au dat vestea că vor deveni părinți, iar comentariile au fost pline de mesaje de felicitări.

„Darul meu de la Dumnezeu”, a fost mesajul Larisei.

Bogdan de la Ploiești și Larisa au fost împreună trei ani

Bogdan de la Ploiești și Larisa au fost împreună trei ani și s-au despărțit din cauza neînțelegerilor. Se pare că diferența de vârstă dintre cei doi a fost un factor important.

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Ea și cântărețul s-au căsătorit într-un cadru intim, iar după starea civilă, au organizat o petrecere alături de familie și apropiați.

Ulterior, Bogdan de la Ploiești a avut o relație cu Cristina Pucean, alături de care a fost mult timp. Cei doi au trecut prin numeroase certuri, despărțiri și împăcări, însă în cele din urmă au ales să își vadă fiecare de drum.

Artistul și-a refăcut viața cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, iar Cristina Pucean a declarat că a rămas în relații bune cu artistul.

„Am rămas prieteni, dacă ne vedem pe undeva ne salutăm, ne respectăm. Niciodată nu o să fim dușmani, nu avem de ce, chiar dacă unii și-ar dori să facem asta. El e acum cu viața lui, eu cu viața mea. Pur și simplu, nu a fost să fie. A fost frumoasă perioada, dar atât. Eu cred că o să îl iubesc toată viața și probabil și el. Iubire cum am avut noi nu se mai găsește. Am fost doi nebuni”, a povestit Cristina Pucean, în cadrul unui podcast.

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