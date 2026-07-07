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Larisa, fosta soție a lui Bogdan de la Ploiești, se bucură de o etapă a vieții sale extrem de fericită. Femeia s-a căsătorit recent cu partenerul ei, Ionuț, iar cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.
Ea și cântărețul s-au căsătorit într-un cadru intim, iar după starea civilă, au organizat o petrecere alături de familie și apropiați.
Ulterior, Bogdan de la Ploiești a avut o relație cu Cristina Pucean, alături de care a fost mult timp. Cei doi au trecut prin numeroase certuri, despărțiri și împăcări, însă în cele din urmă au ales să își vadă fiecare de drum.
Artistul și-a refăcut viața cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, iar Cristina Pucean a declarat că a rămas în relații bune cu artistul.
„Am rămas prieteni, dacă ne vedem pe undeva ne salutăm, ne respectăm. Niciodată nu o să fim dușmani, nu avem de ce, chiar dacă unii și-ar dori să facem asta. El e acum cu viața lui, eu cu viața mea. Pur și simplu, nu a fost să fie. A fost frumoasă perioada, dar atât. Eu cred că o să îl iubesc toată viața și probabil și el. Iubire cum am avut noi nu se mai găsește. Am fost doi nebuni”, a povestit Cristina Pucean, în cadrul unui podcast.