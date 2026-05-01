Mihaela Rădulescu, atac la adresa părinților lui Felix Baumgartner: „Am găsit doi martori”. Vedeta luptă pentru ultimul cadou primit de la sportiv

Mihaela Rădulescu aduce în fața publicului o poveste cutremurătoare despre pierdere, amintiri și dreptate. Într-o serie de mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale, vedeta a dezvăluit lupta personală pe care o poartă cu familia fostului său partener, Felix Baumgartner, pentru recuperarea unui obiect cu o puternică valoare sentimentală – o motocicletă personalizată, numită „Monkey”, ultimul cadou primit de la acesta.

Mihaela Rădulescu luptă pentru ultimul cadou de la Felix Baumgartner

Motocicleta „Monkey” nu este doar un obiect pentru Mihaela Rădulescu, ci un simbol al relației sale cu Felix.

„Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el?”, a scris ea într-o postare emoționantă.

Potrivit declarațiilor sale, vehiculul a fost cumpărat și modificat special pentru ea de către Felix, înainte de tragicul său deces. Cu toate acestea, motocicleta nu i-a fost înapoiată, fiind reținută de familia lui Felix în Elveția.

Mihaela Rădulescu spune că situația s-a transformat într-un conflict juridic, în care avocații au ajuns să fie intermediari, iar comunicarea directă cu familia lui Felix s-a întrerupt complet. Vedeta mărturisește că s-a simțit „umilită” în acest proces: „Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat”.

În ciuda eforturilor sale, care includ prezentarea de mesaje, videoclipuri și mărturii ale prietenilor comuni ce confirmă că motocicleta i-a fost destinată, familia partenerului său nu a cedat.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat. Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui…

Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

„Monkey”, motocicleta modificată special pentru Mihaela Rădulescu

Mihaela susține că a adunat mai multe dovezi care atestă că motocicleta îi aparține. Printre acestea se numără înregistrări video în care Felix vorbește despre vehicul și despre planurile lor comune de a călători cu „Monkey” până la Monaco.

„Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată. Toate mesajele și videoclipurile pe care le aveam de la Felix nu au fost suficiente ca să-i convingă pe părinții lui că este al meu. Din fericire, am găsit doi martori care erau acolo când Felix l-a cumpărat. Totuși, nici până azi nu vor să-mi dea actele pentru el. Prostia noastră că nu am înregistrat fiecare conversație pe care am avut-o, așa cum fac îndrăgostiții…”, a continuat ea.

„În zeci de videoclipuri, el îmi arată totul despre Monkey al meu. Trebuia să-l ducem la Monaco după acea călătorie în Italia…Amândoi iubeam motocicletele și nu sunt doar pasager — chiar le conduc de 20 de ani.

Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el?”, a subliniat Mihaela Rădulescu.

Cu toate acestea, toate aceste probe nu au fost suficiente pentru a o ajuta să recupereze cadoul care îi aparține de drept.

Familia lui Felix i-a trimis o factură pentru modificarea motocicletei

În plus, vedeta a dezvăluit că, după moartea lui Felix, familia acestuia ar fi vândut mai multe bunuri valoroase, inclusiv alte motociclete pe care cei doi le foloseau împreună, precum modele Triumph și KTM.

Mai mult, aceasta a mărturisit că familia fostului său partener i-ar fi trimis chiar și o factură de 1.800 de franci elvețieni, pentru modificările făcute la motocicletă în beneficiul ei.

„Acum să vedeți partea „amuzantă”. Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia. „Amuzant”, nu-i așa?… Da… Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre — două Triumph, două KTM…”, a transmis Mihaela Rădulescu în mediul online.

