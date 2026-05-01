Carolyn Murphy și Will Arnett s-au despărțit după câteva luni de relație

Will Arnett și supermodelul Carolyn Murphy s-au despărțit după mai puțin de un an de relație. Separarea a avut loc în secret, în urmă cu câteva luni.

Despărțirea surprinzătoare dintre Will Arnett și supermodelul Carolyn Murphy a fost confirmată, punând capăt unei relații care a durat mai puțin de un an. Potrivit TMZ, cuplul s-a separat „în urmă cu câteva luni”, iar informația a fost confirmată și de People.

Arnett, actorul în vârstă de 55 de ani, și Murphy, model și activistă de mediu de 52 de ani, au început să iasă împreună în 2025, după ce au fost „cuplați” de un prieten comun.

„Cred că există o ușurință din momentul în care am început să petrecem timp împreună”, a spus Will Arnett pentru People în noiembrie 2025.

„Avem o relație relaxată și ea este o persoană cu un spirit foarte generos, iar asta este unul dintre multele lucruri pe care le iubesc la ea”, a precizat atunci actorul.

Relația lor a devenit publică în septembrie 2025. La scurt timp după, Carolyn Murphy a fost văzută alături de Will Arnett în culisele piesei de teatru „Good Night, Oscar” a lui Sean Hayes, pe West End. În octombrie, cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu la premiera londoneză a filmului „Is This Thing On?”, în care actorul joacă alături de Laura Dern, sub regia lui Bradley Cooper.

Cei doi au impresionat prin eleganța coordonată: Will Arnett a purtat un costum bej cu o cămașă neagră, iar Carolyn Murphy a strălucit într-o rochie neagră semnată Alberta Ferretti.

Semnele despărțirii

Totuși, zvonurile despre o posibilă despărțire au început să apară după ce Carolyn Murphy nu l-a însoțit pe Will Arnett la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată pe 15 martie 2026. Această absență notabilă a ridicat semne de întrebare despre relația lor.

Această relație a fost prima pentru actor după despărțirea sa de Alessandra Brown, cu care a format un cuplu până la sfârșitul anului 2024. Will Arnett și Brown au împreună un fiu, Denny, în vârstă de 5 ani.

Actorul canadian este cunoscut și pentru căsătoria sa anterioară cu Amy Poehler, care a durat din 2003 până în 2016. Împreună, Arnett și Poehler au doi fii adolescenți, Archie, 17 ani, și Abel, 15 ani.

