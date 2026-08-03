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Vincent Pastore, celebrul actor american care l-a interpretat pe Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero în serialul de succes The Sopranos, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de mai multe publicații americane, stârnind un val de tristețe în rândul comunității artistice și al fanilor din întreaga lume.

O pierdere grea pentru lumea filmului

Actorul a fost găsit fără suflare în locuința sa din cartierul Bronx, New York. Conform informațiilor furnizate de rețeaua CBS News, autoritățile au precizat că nu există niciun fel de indicii privind comiterea unei infracțiuni, moartea sa fiind cauzată de motive naturale.

Născut chiar în Bronx în anul 1946, Pastore a avut un parcurs de viață impresionant înainte de a ajunge pe marile ecrane. În tinerețe, el s-a înrolat în Marina Militară a Statelor Unite ale Americii și a servit în timpul Războiului din Vietnam, decizie care i-a definit caracterul puternic înainte de a se dedica în totalitate pasiunii sale pentru actorie.

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Omagiul adus de cei care l-au cunoscut

Pierderea artistului a lăsat un gol profund în inimile celor care i-au fost aproape de-a lungul carierei. Managerul său de o viață, Robert Attermann, a transmis un mesaj emoționant în care a evidențiat nu doar calitățile profesionale ale actorului, ci și latura sa umană deosebită.

„Pentru întreaga lume, el va rămâne mereu neuitatul «Big Pussy», dar pentru cei dintre noi care l-am cunoscut, a fost mult mai mult de atât. Iubea să fie actor. Era pasionat de meseria lui și era mereu încurajator, respectuos și generos cu actorii tineri, făcându-și timp să le ofere îndrumare și sprijin ori de câte ori putea”, a declarat Robert Attermann pentru CBS News.

Legătura strânsă dintre cei doi a depășit granițele unei simple relații profesionale, transformându-se într-o prietenie de lungă durată.

„Pentru mine, pierderea lui Vinny este una profund personală. De-a lungul a peste trei decenii, am avut onoarea de a-i urmări nu doar cariera remarcabilă, ci și omul incredibil care era. Îi voi simți lipsa prieteniei, loialității, umorului și sufletului său”, a adăugat managerul îndurerat.

O carieră marcată de roluri de legendă

Deși primele sale apariții cinematografice au inclus roluri secundare în producții de cult precum Goodfellas sau Carlito’s Way, consacrarea definitivă a venit odată cu distribuirea sa în The Sopranos. În celebrul serial, Pastore a interpretat rolul celui mai bun prieten al protagonistului Tony Soprano, un personaj complex care devine în final informator pentru FBI. Moartea personajului său la sfârșitul celui de-al doilea sezon rămâne și astăzi una dintre cele mai memorabile și dramatice secvențe din istoria televiziunii.

Impactul său asupra producției a fost atât de puternic încât, în ciuda dispariției personajului său din intriga principală, Pastore a continuat să apară în secvențe de flashback și visuri pe parcursul tuturor celor șase sezoane ale serialului. Recunoașterea breslei nu a întârziat să apară, iar în anul 2000, alături de colegii săi din distribuție, Vincent Pastore a fost recompensat cu prestigiosul premiu Screen Actors Guild pentru cea mai bună distribuție dintr-un serial dramatic.

După succesul din The Sopranos, actorul și-a continuat activitatea pe micul ecran, fiind invitat în producții populare precum Law & Order, General Hospital și Hawaii Five-O, lăsând în urmă o moștenire cinematografică bogată și amintirea unui talent veritabil.

Foto – Profimedia

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