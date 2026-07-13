Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea filmului este în stare de șoc după pierderea unuia dintre cei mai apreciați și longevivi actori ai săi. Sam Neill, celebrul protagonist din franciza Jurassic Park și din serialul de succes Peaky Blinders, a murit la vârsta de 78 de ani.

Vestea vine ca un trăsnet pentru fani, mai ales că actorul anunțase cu doar câteva luni în urmă că a reușit să învingă o formă agresivă de cancer de sânge, oferind tuturor o lecție de speranță și optimism.

Anunțul familiei după moartea actorului

Anunțul oficial al decesului a fost făcut public de către familia artistului, care a transmis un mesaj plin de durere, dar și de recunoștință pentru perioada în care acesta a fost protejat de suferința bolii. Moartea a survenit în Australia, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și l-au iubit.

„Cu o imensă tristețe, familia lui Sam Neill împărtășește vestea trecerii sale în neființă luni, 13 iulie, în Sydney, Australia. Pierderea a fost bruscă și neașteptată… Ei ar dori să își exprime recunoștința profundă față de personalul de la Spitalul Privat St Vincent pentru îngrijirea lor incredibilă”, au transmis rudele îndurerate în comunicatul oficial.

Familia a făcut apel la discreție în aceste momente extrem de dificile, precizând că detalii suplimentare vor fi oferite ulterior, pe măsură ce navighează prin această pierdere incomensurabilă.

Lupta acerbă cu boala și miracolul medical din Australia

Sam Neill fusese diagnosticat în anul 2022 cu limfom cu celule T angioimunoblastice, o formă rară și nemiloasă de cancer de sânge în stadiul trei, chiar în perioada în care se afla în turneul de promovare al filmului Jurassic World Dominion. Deși chimioterapia inițială nu a dat rezultatele scontate, actorul a avut șansa de a beneficia de un tratament revoluționar de imunoterapie.

Fostul mare actor a fost extrem de sincer cu publicul său în legătură cu momentele de cumpănă prin care a trecut atunci când tratamentele clasice au încetat să mai funcționeze, recunoscând că se afla într-un punct critic al existenței sale.

„Eram complet pierdut și se părea că sunt pe ducă, ceea ce evident nu era ideal”, explicase el cu un umor fin și caracteristic.

Salvarea sa a venit în urma unei terapii de pionierat cu celule T, un tratament personalizat extrem de costisitor care i-a curățat complet organismul de celulele bolnave. Entuziasmul său a fost uriaș în momentul în care medicii i-au dat vestea remisiei totale.

„Tocmai am făcut o analiză acum și nu mai există cancer în corpul meu, acesta este un lucru extraordinar. Sunt foarte, foarte entuziasmat că acest lucru este posibil”, declarase Sam Neill plin de bucurie pentru postul 7 News din Australia.

Filosofia unui om stoic în fața propriei dispariții

Deși diagnosticul primit în urmă cu câțiva ani ar fi dărâmat pe oricine, legendarul actor din Noua Zeelandă a demonstrat o tărie de caracter remarcabilă. Într-un interviu acordat emisiunii Australian Story, el a mărturisit că ideea sfârșitului nu îi provoca teamă, ci mai degrabă o ușoară ironie față de întreruperea planurilor sale de viață.

„Nu-mi este deloc frică de moarte. Asta nu mă îngrijorează. Nu m-a îngrijorat de la bun început, dar m-ar enerva”, spunea cu demnitate starul hollywoodian.

Această abordare directă și asumată s-a reflectat și în paginile cărții sale de memorii, intitulată sugestiv „Did I Ever Tell You This?”, unde a ales să își deschidă sufletul în fața cititorilor încă din primele rânduri ale manuscrisului.

„Chestia este că sunt bolnav. Posibil pe moarte”, scria el cu un realism izbitor în primul capitol al autobiografiei sale.

Citeşte şi: Cântăreța Natalie Stovall este însărcinată pentru prima oară

Citeşte şi: Shiloh Jolie, schimbare de look. Cum apare fiica Angelinei Jolie în clipul unei celebre artiste

Citeşte şi: Adi Vasile și Delia Tudose s-au despărțit. Cei doi urmau să se căsătorească

Cinci decenii de magie pe marile și micile ecrane

Născut în Irlanda de Nord, dar crescut în Noua Zeelandă, Sam Neill a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă. Cariera sa prodigioasă s-a întins pe parcursul a cincizeci de ani, oferind publicului roluri memorabile dintr-o paletă extrem de diversificată de genuri cinematografice.

Deși a oferit interpretări magistrale în producții de autor precum The Piano sau în seriale de epocă apreciate la nivel global precum Peaky Blinders, el va rămâne veșnic întipărit în memoria colectivă drept doctorul Alan Grant. Rolul paleontologului din blockbuster-ul regizat de Steven Spielberg în 1993 l-a transformat într-un simbol pentru generații întregi de spectatori. Dincolo de lumina reflectoarelor, Sam Neill a fost un tată devotat, având doi copii biologici, Tim și Elena, din mariajul său cu artista de machiaj Noriko Watanabe.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News