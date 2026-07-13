Mihai Jurca se retrage din televiziune după 21 de ani. Ce plnuri de viitor are. „Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele!”

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Mihai Jurca a decis să pună punct unei cariere de peste două decenii în televiziune pentru a face o schimbare radicală pe plan profesional. Jurnalistul, care a devenit de-a lungul anilor o prezență constantă și extrem de familiară pe micul ecran, a anunțat oficial că încheie acest capitol important.

La vârsta de 44 de ani, fiul cunoscutei prezentatoare meteo Romica Jurca a ales să lase în urmă studiourile de știri pentru a se dedica unei pasiuni mai vechi, transformându-și complet stilul de viață și prioritățile pentru următoarea jumătate a vieții active.

Un bilanț emoționant după 21 de ani pe micul ecran

Despărțirea de publicul telespectator a fost marcată printr-un mesaj amplu și plin de emoție, publicat de jurnalist pe rețelele de socializare. Mihai Jurca a prezentat deja ultimul său jurnal și ultima rubrică meteo, moment care a declanșat un val de reacții în rândul comunității sale.

Jurnalistul a privit în urmă cu recunoștință, dar și cu realism, amintindu-și atât momentele de glorie, cât și momentele de cumpănă din cele peste două decenii de activitate neîntreruptă.

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri. Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi. Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață”, a mărturisit Mihai Jurca.

Decizia de a pleca nu a fost una ușoară, însă jurnalistul a explicat că momentul ales este unul simbolic, aflat chiar la jumătatea parcursului său profesional până la vârsta pensionării.

„Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată. Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani. 21 de ani pe care vreau să îi trăiesc altfel”, a adăugat fostul prezentator TV.

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De la pupitrul știrilor, direct pe aeroport

Noua etapă din viața lui Mihai Jurca nu înseamnă o retragere din activitate, ci o reorientare totală către o industrie complet diferită: turismul de elită. Acesta a dezvăluit că s-a alăturat unui proiect premium de călătorii, dezvoltat alături de un prieten vechi și un nume de referință în domeniu, Răzvan Pascu. Compania în care s-a implicat poartă un nume simbolic, inspirat din cultura japoneză, reflectând perfect noile sale aspirații.

„Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele: călătoriile. De aceea vă anunț, cu emoție, că m-am alăturat proiectului NOZOMI Travel Society lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu. Împreună vom organiza experiențe de călătorie premium și vom descoperi unele dintre cele mai frumoase destinații din lume.

Vom călători alături de voi, vom povesti și ne vom asigura că fiecare experiență va deveni o amintire pe care o veți păstra mult timp. În japoneză, NOZOMI înseamnă ‘speranță’, ‘aspirație’, ‘vis’. Și nu cred că există un nume mai potrivit pentru drumul care începe astăzi”, a explicat acesta.

Schimbare radicală de ritm și un mesaj pentru fani

Chiar dacă programul matinal extrem de solicitant va rămâne, cel mai probabil, neschimbat, traseul zilnic al jurnalistului va fi complet diferit. Mihai Jurca și-a exprimat încrederea deplină în echipa alături de care pornește la drum și a ținut să le transmită un mesaj profund de mulțumire tuturor celor care l-au urmărit și susținut din spatele ecranelor timp de 21 de ani.

„Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața. Și n-aș fi făcut acest pas dacă nu aș fi avut încredere în ceea ce urmează și în oamenii alături de care pornesc la drum. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport. Alarma de la 4 dimineața probabil va rămâne aceeași. Sper să rămână la fel și entuziasmul cu care fac fiecare lucru.

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături în acești 21 de ani. Pentru încredere, pentru mesajele voastre și pentru că m-ați primit în casele și în viețile voastre. Înseamnă mai mult decât pot pune în cuvinte. Ne revedem curând. Doar că, de data aceasta, dintr-un alt colț al lumii. Să auzim numai de bine!”, a conchis fostul jurnalist.

Foto – Facebook

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