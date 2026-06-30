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Dame Penelope Keith, una dintre cele mai iubite figuri ale comediei de televiziune britanice, renumită pentru rolurile sale legendare din sitcomurile The Good Life și To the Manor Born, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de familia actriței, care a precizat că aceasta a murit în pace la locuința sa din Surrey, după o luptă cu cancerul.

Un val de emoție în West End și omagii de la colegi

Moartea legendarei actrițe a stârnit un val profund de tristețe în rândul colegilor de breaslă și al publicului. Felicity Kendal, colega sa de scenă din The Good Life, a adus un omagiu emoționant, amintindu-și de ea ca de un „geniu al comediei” care a lăsat o amprentă de neșters.

„Spectacolele la care am lucrat cu ea au fost momente atât de speciale în viețile noastre și au demonstrat geniul ei comic. Inima mea este alături de iubitul ei Rodney în aceste momente; a lor a fost o mare poveste de dragoste și un parteneriat minunat. A fost o bucurie să o cunosc și să lucrez cu ea, și ne va lipsi foarte mult”, a declarat Kendal.

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În semn de respect pentru cariera sa remarcabilă, teatrele din West End-ul londonez vor reduce intensitatea luminilor. Claire Walker, co-director executiv al Society of London Theatre, a subliniat importanța moștenirii lăsate de actriță: „Suntem mândri să ne unim ca industrie și să onorăm viața și cariera extraordinar de prolifică a lui Dame Penelope Keith, care va rămâne fără îndoială în memorie pentru mulți ani de acum încolo ca unul dintre cei mai venerați actori ai acestei țări.”

O moștenire culturală de neegalat în televiziune

Penelope Keith a devenit un nume de referință în cultura britanică în anii ’70, interpretând personaje memorabile care, deși definite de un snobism aristocratic, au cucerit inimile publicului prin vulnerabilitatea lor ascunsă. Jon Petrie, directorul de comedie al BBC, a descris-o ca fiind „una dintre figurile definitorii ale comediei de televiziune britanice”, adăugând că „performanța ei iconică în rolul lui Margo din The Good Life rămâne unul dintre cele mai îndrăgite roluri de sitcom ale națiunii și continuă să încânte publicul și astăzi”.

Fostul ministru al culturii, Sir Jeremy Hunt, vecin și prieten apropiat al actriței în Milford, a evidențiat impactul acesteia asupra societății: „A ajutat Marea Britanie să râdă de ea însăși, una dintre cele mai bune calități naționale ale noastre, și a adus fericire milioanelor de oameni.”

De asemenea, scriitoarea Lissa Evans a punctat măiestria cu care actrița își construia personajele pe ecran: „Margo Leadbetter era snoabă, lipsită de umor și plină de pretenții, iar Penelope Keith a reușit să o transforme în unul dintre cele mai adorate (și bizar de vulnerabile) personaje văzute vreodată într-un sitcom. A rostit fiecare replică de parcă ar fi fost o coroană cu bijuterii pe o pernă de catifea. Un geniu absolut.”

Mesajul de recunoștință al familiei

Dincolo de succesul fulminant de pe ecran și de pe scenele de teatru, unde a continuat să joace până la vârsta de 80 de ani, Penelope Keith a fost profund implicată în acțiuni de caritate, fiind înobilată cu titlul de „Dame” în anul 2014. În finalul comunicatului oficial, familia sa a transmis un mesaj simplu și plin de recunoștință pentru sprijinul primit în perioada dificilă a bolii:

„Familia este recunoscătoare pentru îngrijirea și sprijinul primite pe parcursul tratamentelor și solicită ca intimitatea să le fie respectată în aceste momente.”

Cariera sa vastă, întinsă pe mai bine de șase decenii, rămâne un punct de referință, transformând-o pe Dame Penelope Keith într-un adevărat simbol al eleganței și umorului britanic pur.

Foto – Profimedia

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