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Actrița Louise Lasser, celebră pentru rolul principal al filmului „Mary Hartman, Mary Hartman”, a murit pe 6 iulie, la 87 de ani, în Manhattan. Renumită pentru umorul ei unic, Lasser a fost și cea de-a doua soție a regizorului Woody Allen.

Louise Lasser a murit la 87 de ani

Louise Lasser, cunoscută pentru rolul său iconic din serialul satiric „Mary Hartman, Mary Hartman” și pentru umorul său unic, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Actrița premiată cu Emmy a murit din cauze naturale pe 6 iulie 2026, în locuința sa din Upper East Side, Manhattan, potrivit prietenei sale de lungă durată, Susan Charlotte.

Pe parcursul carierei sale de succes, Louise Lasser a devenit o figură marcantă în comedia americană de televiziune și film. Stilul său inconfundabil, definit printr-un umor subtil și o abordare satirică, a cucerit publicul de-a lungul decadelor.

Interpretarea sa memorabilă a personajului Mary Hartman, o gospodină copleșită de absurditățile vieții de zi cu zi, i-a adus o nominalizare la premiul Emmy în 1976.

„«Mary Hartman, Mary Hartman» a rămas un punct de referință în cultura pop și a fost adesea considerat un spectacol «în fața vremurilor sale». Nu am crezut niciodată că era înaintea vremurilor, ci mai degrabă că era exact al vremurilor sale”, a declarat actrița într-un interviu din 2013.

Însă viața personală a actriței a fost, de asemenea, în centrul atenției. Louise Lasser a fost a doua soție a celebrului regizor Woody Allen, cu care s-a căsătorit în 1966. Deși mariajul lor s-a încheiat în 1970, cei doi au continuat să colaboreze profesional în filme precum „Take the Money and Run” și „Bananas”.

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Controversele din viața actriței

Un episod controversat din viața lui Louise Lasser a atras atenția presei în mai 1976, când actrița a fost arestată în Los Angeles. După ce cardul său de credit a fost refuzat într-un magazin de caritate, unde încerca să cumpere o casă de păpuși pentru 150 de dolari, starea febrilă a actriței, cauzată de o gripă severă, a escaladat într-un comportament neobișnuit. Poliția, chemată la fața locului, a descoperit în geanta actriței 88 de miligrame de cocaină. Actrița a susținut că drogurile i-au fost dăruite de un fan cu luni înainte. În urma incidentului, i s-a cerut să urmeze șase luni de consiliere psihologică.

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În loc să se ascundă de public, Louise Lasser a transformat experiența într-o oportunitate creativă. Ea a propus scenaristului Norman Lear să adapteze episodul în serialul „Mary Hartman, Mary Hartman”. În episodul 130, personajul Mary Hartman are o cădere nervoasă, iar o scenă memorabilă o înfățișează stând pe podeaua unui magazin de jucării, jucându-se frenetic cu figurine dintr-o casă de păpuși, încercând să evadeze mental din viața sa sufocantă.

De-a lungul timpului, actrița a continuat să cucerească publicul, apărând în producții precum „Saturday Night Live”, „The Mary Tyler Moore Show” și „Taxi”. În anii mai recenți, a devenit cunoscută unei generații mai tinere prin rolul său din serialul HBO „Girls” și filmul din 2022, „Funny Pages”.

Sursă foto: Profimedia

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