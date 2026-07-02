Anna Dawson a murit la 88 de ani. Actrița s-a stins la șase luni după decesul soțului său

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Actrița Anna Dawson, devenită celebră la nivel internațional pentru rolul excentricei Violet din legendarul sitcom BBC „Păstrarea aparențelor”, a murit la vârsta de 88 de ani. Vedeta s-a stins din viață în pace în localitatea Kerikeri din Noua Zeelandă, acolo unde se retrăsese din activitate.

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât artista a plecat din această lume la doar șase luni după decesul soțului ei, John Boulter, alături de care a trăit o poveste de dragoste de peste patru decenii. Anunțul oficial a fost făcut de comunitatea bisericească din care actrița făcea parte în ultimii ani.

„Cu mare tristețe anunțăm decesul unui membru extrem de prețuit al comunității noastre de credință, fosta actriță Anna Boulter (născută Dawson). Anna a murit în pace sâmbătă, 27 iunie, în Kerikeri, la ora 15:00”, s-a arătat în comunicatul oficial care a îndurerat fanii din întreaga lume.

Născută în Lancashire în anul 1937, Anna Dawson a avut o copilărie exotică în Africa de Est înainte de a se întoarce în Marea Britanie pentru a-și urma marea pasiune: actoria și muzica. După ce a urmat cursurile unor școli prestigioase de balet și teatru din Londra, ea a debutat pe scenele din West End, unde a strălucit timp de trei decenii în numeroase musicaluri, înainte de a deveni o prezență constantă și extrem de apreciată pe micile ecrane.

De-a lungul anilor, talentul ei nativ pentru comedie a adus-o laolaltă cu legende absolute ale divertismentului. Anna Dawson a fost o prezență memorabilă în celebrul show de umor „The Benny Hill Show” și a jucat alături de Kenny Everett în anii ’80. Cu toate acestea, rolul care i-a asigurat un loc definitiv în inimile telespectatorilor a fost cel al lui Violet, sora personajului Hyacinth Bucket din serialul „Păstrarea aparențelor”.

Deși a apărut direct în doar câteva episoade din ultimul sezon, personajul ei era faimos în fiecare episod datorită replicilor surorii sale, care o descria mereu la telefon ca fiind „sora mea Violet, cea cu Mercedes, saună și loc pentru un ponei”.

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Mesaje sfâșietoare și o poveste de dragoste dincolo de moarte

După ce a decis să pună punct carierei artistice în anul 1995, Anna Dawson și soțul ei, John Boulter, un renumit solist britanic, s-au mutat definitiv în Noua Zeelandă pentru a se bucura de o viață liniștită. Moartea bărbatului, survenită în decembrie anul trecut la vârsta de 94 de ani, a lăsat un gol imens în sufletul actriței, apropiații considerând că aceasta nu a putut trece peste pierderea partenerului de viață.

Mesajele de condoleanțe și omagiile au început să curgă imediat pe rețelele de socializare din partea colegilor de breaslă și a prietenilor vechi. Carol Challis, văduva regretatului actor John Challis, a transmis un mesaj scurt și plin de durere: „O veste tristă. O veche prietenă. Dumnezeu să te binecuvânteze, Anna”. De asemenea, un alt prieten apropiat al artistei a subliniat legătura de nedespărțit dintre cei doi soți, acum reuniți în eternitate.

„O veste atât de tristă. Anna a fost o artistă minunată și talentată. Ne-am înțeles întotdeauna atât de bine și a fost o prietenă atât de specială. Îți vom simți mult lipsa, draga noastră Anna, bu acum ești alături de iubitul tău John. Un cuplu atât de minunat – căsătoriți timp de peste 40 de ani, iar acum sunt din nou împreună. Odihnește-te în pace, doamnă specială, Anna”, a fost mesajul tulburător publicat în mediul online.

Foto – capturi Youtube

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