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Actrița Elizabeth Olsen, cunoscută la nivel mondial pentru rolul său memorabil din seria de succes „WandaVision”, urmează să experimenteze cel mai frumos rol din viața sa privată. Vedeta în vârstă de 37 de ani este însărcinată și așteaptă primul ei copil alături de soțul său, muzicianul Robbie Arnett. Deși cuplul a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, fericita veste nu a mai putut fi ascunsă.

Actrița a fost surprinsă recent de fotografi în timp ce se afla la prânz în Los Angeles, la un cunoscut restaurant numit All Time. Olsen a purtat o cămașă albă lejeră, pe care a lăsat-o descheiată în partea de jos, dezvăluind o burtică proeminentă de gravidă. Viitoarea mămică a fost fotografiată în timp ce își ținea mâna cu multă blândețe pe burtă, confirmând astfel, fără a mai fi nevoie de cuvinte, că urmează să aducă pe lume un copil.

O poveste de dragoste marcată de discreție totală și o căsătorie secretă

Relația dintre Elizabeth Olsen și Robbie Arnett a început în primăvara anului 2017, când cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună. De atunci, actrița a făcut tot posibilul pentru a proteja intimitatea cuplului. Doi ani mai târziu, în vara anului 2019, publicațiile internaționale anunțau logodna lor oficială, venită după trei ani de întâlniri discrete.

Trecerea de la statutul de logodnici la cel de soț și soție s-a făcut în secret total, chiar înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19 din anul 2020. Fanii au aflat marea veste abia un an mai târziu, în iunie 2021, când actrița l-a numit pentru prima dată, în mod public, „soțul meu” în timpul unui interviu video acordat colegei sale Kaley Cuoco. Olsen a observat atunci o carte lăsată de partenerul ei în camera din care transmitea.

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„Tocmai am observat că soțul meu a pus ‘Little Miss Magic’”, a explicat zâmbind Elizabeth Olsen, arătând spre volumul din fundal și confirmând astfel mariajul lor ascuns de ochii presei.

Întâlnirea ideală pentru doi viitori părinți introvertiți

În ciuda celebrității de care se bucură la nivel global, Elizabeth Olsen și partenerul ei de viață preferă activitățile simple și liniștite în detrimentul evenimentelor fastuoase de la Hollywood. Actrița și producătoarea a recunoscut că amândoi sunt firi mai degrabă introvertite și că adoră să își petreacă timpul liber în confortul propriei locuințe, un stil de viață care se potrivește perfect cu noua etapă care îi așteaptă.

„Depinde în ce oraș mă aflu. Suntem în L.A., așa că bănuiesc că întâlnirea mea ideală acolo înseamnă să gătim ceva acasă și să ne uităm la un film”, a mărturisit actrița într-un interviu acordat revistei People la sfârșitul anului trecut.

Întrebată dacă partenerul ei preferă aceleași seri liniștite în casă, Olsen a confirmat amuzată că muzicianul este chiar mai retras decât ea.

„O, da, cu siguranță. A trebuit să-l trag după mine până aici”, a declarat Elizabeth Olsen, râzând.

Acum, cei doi se pregătesc pentru cel mai important capitol al vieții lor de familie, fanii din întreaga lume copleșindu-i cu mesaje de felicitare după apariția primelor imagini cu burtica de gravidă.

Foto – Instagram / Profimedia

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