Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După o pauză de aproape zece ani în care s-a concentrat exclusiv pe mediul online, timp în care și-a construit unul dintre cele mai puternice și influente branduri digitale din România, Adelina Pestrițu dă lovitura anului în mass-media.

Vedeta revine pe micile ecrane într-un rol de amploare și se alătură oficial echipei PRO TV. Ea va fi prezentatoarea noului reality show de dating intitulat „Burlacii: Foc în Paradis”, un format spectaculos produs de VOYO și PRO TV, conceput să scoată concurenții din zona de confort și să testeze limitele dragostei adevărate prin alegeri neașteptate și răsturnări de situație constante.

Decizia care a pus capăt unei absențe de aproape un deceniu

Această mutare strategică reprezintă una dintre cele mai așteptate reveniri din showbizul autohton. Producătorii mizează pe naturalețea, empatia și uriașa comunitate strânsă de vedetă în jurul său pentru a transforma noul format într-un succes garantat atât pe TV, cât și în mediul digital.

De-a lungul ultimilor ani, propunerile de a reveni în lumina reflectoarelor nu au lipsit pentru celebra influenceriță, însă aceasta a preferat să aștepte un proiect care să o reprezinte cu adevărat. Formatul intens și plin de imprevizibil din „Burlacii: Foc în Paradis” a fost cel care a convins-o să facă pasul cel mare și să revină în postura de gazdă a unei emisiuni de anvergură. Adelina va fi alături de participanți pe tot parcursul călătoriei lor, fiind ghidul și martorul unor decizii radicale într-un decor exotic.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri.

Citeşte şi: Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună pe micile ecrane. În ce emisiune vor putea fi urmăriți

Citeşte şi: Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram: „Știu că nu sunt singura care trece prin așa ceva”

Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”, a declarat Adelina Pestrițu despre noul ei rol.

Schimbare radicală pe plan personal și mutarea în Turcia

Noul contract nu aduce doar o provocare profesională uriașă, ci și o transformare totală a stilului de viață pentru vedetă. Pentru că noul reality show urmează să fie filmat integral în decorul însorit din Turcia, Adelina a luat o hotărâre majoră pentru a păstra echilibrul în viața privată, alegând să nu plece singură în această aventură, ci însoțită de cei dragi.

„Pentru mine, această aventură înseamnă și o schimbare importantă pe plan personal. Mă voi muta pentru o perioada în Turcia împreună cu familia mea, iar faptul că îi voi avea alături face ca această experiență să fie și mai frumoasă. Voi continua să împărtășesc tot ce trăiesc cu comunitatea mea online și sunt convinsă că vor simți energia acestui proiect. Vă promit un singur lucru: Burlacii: Foc în Paradis este un show pe care nu trebuie să îl ratați”, a continuat noua vedetă PRO TV.

Formatul se anunță a fi mult mai mult decât un simplu show de dating, fiind gândit ca o adevărată experiență socială în care conexiunile umane și reacțiile de moment vor fi testate sub presiunea imprevizibilității, promitând să genereze dezbateri aprinse în mediul online și să țină publicul cu sufletul la gură de la un episod la altul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News