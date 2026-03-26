București devine epicentrul modei din Europa de Est între 24-28 martie 2026, găzduind Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27. Zeci de vedete, printre care Alessandra Stoicescu, Andreea Berecleanu, Adelina Pestrițu și Theo Rose, și-au etalat încă din prima zi cele mai inedite ținute. Iată cum s-au îmbrăcat vedetele în prima zi de Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27.

Peste 20 de designeri și proiecte unice, inclusiv experiențe multisenzoriale, promit să inspire comunitatea creativă în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27, în perioada 24-28 martie 2026. Încă din prima zi, vedetele și-au scos la înaintare cele mai frumoase ținute.

Fiecare invitat și-a ales outfitul cu atenție, respectând estetica prezentării la care a participat. Theo Rose, Adelina Pestrițu și Alessandra Stoicescu au strălucit la prezentarea Kultho Diamonds, în timp ce influencerițele Maria Zvinca și Irisha au încins atmosfera în cele mai sexy apariții ale zilei. Maria a purtat o rochie roșie din dantelă care i-a lăsat lenjeria intimă la vedere, în timp ce Irisha a optat pentru o fustă cu un șliț provocator.

Andreea Berecleanu, în cea mai casual ținută

Prezentatoarea TV Albertina Ionescu și modelul Gina Chirilă au purtat all-white, în constrast cu Ana Maria Barnoschi, care a optat pentru o ținută all-black, pata de culoare fiind rujul roșu.

Printre vedetele invitate s-au mai aflat și Cleopatra Stratan, Otniela Sandu și Alexia Eram. Cea mai relaxată ținută din prima zi a fost a Andreei Berecleanu, care a optat pentru un jeanși sacou negru, pantofi stiletto și o geantă neagră.

Evenimentul include un moment multisenzorial dedicat incluziunii persoanelor cu deficiențe de vedere

Cu peste 20 de designeri din România, Polonia, Ucraina, Ungaria și Republica Moldova în program, ediția FW26/27 aduce și trei concepte noi care captivează: Archive Sale – un pop-up cu piese reprezentative din colecțiile arhivate ale designerilor români, Influencer House – un spațiu dedicat creatorilor de conținut, și Sightless Fashion – o experiență unică multisenzorială pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

„Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este mai mult decât un eveniment de modă, este o platformă de exprimare creativă și un spațiu de redefinire a standardelor de design și performanță”, afirmă organizatorii, potrivit Elle Romania.

Foto: Instagram

