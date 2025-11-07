Balenciaga șochează din nou. Cât costă fusta mini care arată ca o pereche de boxeri bărbătești

Brandul Balenciaga este renumit pentru unele dintre cele mai controversate creații vestimentare, de la geanta sac de gunoi până la fusta mini identică unei perechi de boxeri bărbătești. Citește în continuare pentru a afla ce preț are articolul vestimentar scandalos.

Cât costă fusta mini Balenciaga care arată ca o pereche de boxeri bărbătești

Balenciaga a scandalizat din nou internetul după ce a lansat o fustă mini identică unei perechi de boxeri bărbătești. Fusta vine în două culori, negru și albastru, și se vinde la un preț piperat.

Noua fustă Balenciaga se vinde cel mai scump pe site-ul My Theresa, cu 495 de euro, echivalentul a circa 2.500 de lei. Aceeași fustă este însă la reducere pe site-ul Cettire, la „doar” 340,65 de euro, echivalentul a circa 1.700 de lei.

Potrivit unui TikToker, aceeași pereche de boxeri pentru bărbați costă aproximativ 240 de euro, echivalentul a circa 1.200 de lei. Așadar, versiunea identică, dar decupată este de peste două ori mai scumpă.

Reacțiile din mediul online

Internauții nu au ezitat să comenteze noua creație, criticând brandul pentru lipsa de respect față de cumpărători.

„Sunt 100% sigur că majoritatea «creatorilor de modă» își bat joc de oameni. Ceva de genul: «Fii atent ce o să fac… o să pun la vânzare cele mai ridicole lucruri și oamenii tot le vor cumpăra»… și râd cu toții împreună, uitându-se la oameni cum le cumpără și chiar le poartă”, a comentat cineva pe Instagram.

„Balenciaga este un experiment social”, este de părere altcineva.

„Se îndreaptă spre urât și perversiune”, a fost un alt comentariu.

Alte creații Balenciaga controversate

Balenciaga este un brand renumit pentru creațiile sale scandaloase. La începutul anului 2025, casa de modă a lansat pantoful „zero” sau pantoful „desculț”, care acoperă doar degetul cel mare de la picior, călcâiul și talpa. Și mai revoltător este prețul acestor tălpi de pantofi marketate drept pantofi, respectiv 390 de euro sau 2.130 de lei. Brandul îi asigură pe cumpărători că noua creație este confortabilă și, totodată, o cale de a se conecta cu natura.

În trecut, Balenciaga a mai lansat o pereche de teniși incredibil de deteriorați și o fustă prosop, o geantă sac de gunoi și un portofel care arată ca o pungă de chipsuri goală și mototolită. Tenișii s-au vândut cu între 430 și 540 de euro, fusta prosop cu 800 de euro, geanta cu 1.550 de euro, iar portofelul cu 1.640 de euro.

