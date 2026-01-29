Gimnastei Ana Bărbosu i-a fost retrasă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice. Cazul revine la TAS pentru o nouă sentință, după decizia Tribunalului Federal Elvețian

Gimnastei Ana Bărbosu i-a fost retrasă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, după ce o instanță din Elveția a decis ca verdictul prin care gimnasta română primise bronzul să fie anulat. Cazul va fi reanalizat, iar până la o hotărâre finală, situația rezultatului rămâne incertă. Iată de ce a fost luată această decizie mai exact!

Ana Bărbosu nu mai este, pentru moment, medaliată olimpică. O decizie luată în Elveția a schimbat hotărârea prin care sportiva din România primise bronzul. Cazul va fi judecat din nou, iar până atunci situația medaliei rămâne nesigură.

Gimnastei Ana Bărbosu i-a fost retrasă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice

Gimnasta română Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 19 ani, nu mai este, cel puțin deocamdată, în posesia medaliei obținute la Jocurile Olimpice de anul trecut. Decizia vine după ce instanța federală din Elveția a acceptat sesizarea făcută de reprezentanții Statelor Unite ale Americii și a desființat hotărârea prin care sportiva noastră a fost declarată câștigătoare a bronzului.

Judecătorii elvețieni au decis ca dosarul să fie analizat din nou de tribunalul sportiv de la Lausanne. În acest nou proces, americanii vor aduce o filmare realizată de Netflix chiar în ziua finalei, material despre care spun că este relevant pentru caz, conform golazo.ro.

Instanța din Elveția a identificat probleme legate de modul în care s-a comunicat între tribunalul sportiv și echipa de apărare a gimnastei Jordan Chiles. Americanii susțin că imaginile video vor arăta că sesizarea lor din concurs a fost făcută în intervalul de timp permis de regulament.

Până când cazul va fi judecat din nou, situația medaliei rămâne neclară. Rezultatul final este încă așteptat și rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe.

Finala la sol de la Jocurile Olimpice 2024, care a avut loc pe data de 5 august, a fost marcată de controverse. Inițial, Ana Bărbosu a urcat pe ultima treaptă a podiumului, dar imediat a fost depășită de Jordan Chiles după ce arbitrii i-au acceptat contestația și i-au majorat nota.

Ana Bărbosu și Federația Română de Gimnastică au contestat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, arătând că cererea americancei a fost depusă după termenul de un minut. TAS le-a dat dreptate, constatând o problemă de procedură și recomandând FIG să revină la nota inițială a lui Jorfan Chiles.

FIG s-a conformat în acest caz, iar Jordan Chiles a coborât pe locul 5, podiumul final fiind: Rebeca Andrade – 14.166, Simone Biles – 14.133, Ana Bărbosu – 13.700, urmată de Sabrina Voinea – 13.700, Jordan Chiles – 13.666, Alice D’Amato – 13.600, Rina Kishi – 13.166, Ou Yushan – 13.000 și Manila Esposito – 12.133.

Oficialii SUA au contestat decizia TAS la tribunalul elvețian

În luna august a anului 2024, oficialii americani au fost nemulțumiți de decizia Tribunalului de la Lausanne. Comitetul Olimpic al SUA a spus că nu a avut timp să pregătească apărarea la TAS și a făcut apel la Tribunalul Federal Elvețian.

Potrivit jurnalistei Christine Brennan, situația a fost și mai ciudată.

„Înțeleg că cei de la TAS nu au dat peste oficialii americani potriviți pentru procesul de la Paris. Ar fi trebuit să notifice ambele părți, dar au trimis înștiințare către alți oficiali americani”, a transmis Christine Brennan atunci.

