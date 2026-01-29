Câți copii are Tzancă Uraganu. Artistul a fost căsătorit de trei ori 

Câți copii are Tzancă Uraganu. Artistul este tatăl a patru copii și reușește să împace viața de familie cu cariera. Toți poartă prenume care încep cu aceeași literă, mai exact cu „A”, iar el se asigură că au o copilărie cât mai normală, departe de atenția publicului. Iată tot ceea ce nu știai până acum despre familia cântărețului de manele!

Tzancă Uraganu are patru copii. Primul a venit acum câțiva ani, iar ceilalți s-au născut rând pe rând din relații diferite. Toți poartă prenume care încep cu aceeași literă. Artistul ține viața lor departe de ochii presei. Familia este foarte importantă pentru celebrul cântăreț de manele și încearcă să le ofere o copilărie normală.

Câți copii are Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu este tatăl a patru copii. Primul său copil, Anaysa, s-a născut acum șase ani, din relația cu fosta soție, Lambada. Cei doi au mai avut doi copii împreună: Andreas, care a venit pe lume în anul 2022, și Alesio-Andrei, care s-a născut în toamna anului 2024.

Al treilea copil al artistului, Anastasia, a venit în iunie 2023 din relația cu actuala parteneră de viață, Alina Marymar.

Toți copiii lui au prenume care încep cu litera „A”, un detaliu pe care cântărețul de manele pare să-l fi ales cu grijă.

Chiar dacă este o figură publică și apare des la televizor și pe rețelele de socializare, el încearcă să le ofere copiilor o viață cât mai normală, departe de atenția presei.

Citește și: Cum se apără Tzancă Uraganu după ce a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui: „Câte femei nu vor câte o palmă”

Citește și: Cum a reacţionat Jennifer Lopez, după ce Tzancă Uraganu i-a cântat o manea. L-a remarcat în mulţimea de fani de la hotel

Artistul a fost căsătorit de trei ori și are patru copii

Tzancă Uraganu a fost mereu vizibil, nu doar prin muzică, ci și prin viața sentimentală intens mediatizată. Relația lui cea mai cunoscută a fost cu fosta soție, Lambada, cu care are trei copii: Anaysa, Andreas și Alesio-Andrei.

Cei doi au avut o relație de mai mulți ani, deși artistul a avut mai multe infidelități, pe care Lambada le-a iertat de fiecare dată, însă relația lor s-a încheiat la un moment dat.

După aceea, au apărut zvonuri despre o legătură între celebrul cântăreț de manele și Mădălina Miu, care a devenit rapid serioasă și a dus la căsătorie. Totuși, mariajul s-a terminat repede, iar cea care a intentat divorțul a fost Mădălina Miu.

Citește și: Doctorul Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost audiat sub acuzații de viol și agresiune sexuală: „Avem foarte multe lucruri de discutat”

Citește și: Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung, după 5 ani: „Nu interesează pe nimeni ce funcție politică am”

În timpul despărțirii de Lambada, Tzancă Uraganu a fost văzut cu mai multe femei din showbiz, printre care și Alina Stoican, cunoscută sub numele de Marymar.

În prezent, cei doi parteneri de viață au o relație stabilă și fericită, iar împreună au o fetiță, pe micuța Anastasia.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News