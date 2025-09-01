Cum se apără Tzancă Uraganu după ce a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui: „Câte femei nu vor câte o palmă”

Tzancă Uraganu se apără după ce a fost sancționat public pentru că a vorbit cu relaxare despre faptul că a fost violent cu partenerele lui, în podcastul lui Bursucu’.

Cum se apără Tzancă Uraganu după ce a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui

Tzancă Uraganu s-a apărat după ce a fost criticat pentru declarațiile sale controversate din podcastul lui Bursucu’. „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a spus manelistul, printre altele.

„Eu nu vă înțeleg de ce ați luat așa foc. (…) Că am zis că mai dai o palmă la o femeie. Să mori tu când te dai că nu mai vrei câte o palmă așa… Știi ce zic. (…) Pe la spate. Câte femei nu vor câte o palmă. (…) Poate ne refeream la treaba asta, nicidecum la violență domestică sau cum o numiți voi. Eu nu înțeleg cum vine asta, dar voi știți mai bine (…) Eu n-am zis niciodată în viața mea că favorizez bătaie, să fie bătută o femeie”, a spus Tzancă Uraganu, într-un live pe TikTok.

Ulterior, manelistul a glumit pe seama declarațiilor sale, după ce a susținut un concert la care numărul de spectatori a lăsat de dorit.

„Atâta de supărată e lumea pe mine de la podcastul ăla că n-a mai venit picior de om la concert”, a scris manelistul, pe TikTok.

Ce a declarat Tzancă Uraganu în podcastul lui Bursucu’

Tzancă Uraganu a recunoscut, în podcastul lui Bursucu’, că a fost violent cu partenerele lui. După ce a urmărit declarațiile manelistului, influencerița Ilinca Urse le-a cerut urmăritorilor ei să facă sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Totodată, influencerița a criticat dur lipsa de reacție a moderatorului. Ulterior, și alți influenceri au reacționat, printre care Maria Zvinca și DJ Mă-ta. A doua tânără a spus că va scoate din playlisturile sale pentru evenimente manelele lui Tzancă.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit Tzancă în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu’.

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a precizat Tzancă, întrebat dacă regretă că a lovit-o pe fosta parteneră.

Ulterior, Bursucu’ l-a întrebat dacă se consideră un bărbat violent. „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă (sic!) o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a fost răspunsul dat de manelist.

