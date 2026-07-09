Mirabela Grădinaru, prezență sofisticată la evenimentele organizate de Emine Erdogan la Ankara

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Mirabela Grădinaru a impresionat la Ankara cu prezența sa elegantă la evenimentele găzduite de Emine Erdoğan. Partenera președintelui României a vorbit despre siguranța copiilor în mediul digital alături de primele-doamne ale lumii.

Mirabela Grădinaru, la masa rotundă organizată de Emine Erdogan

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, a fost o prezență remarcabilă în cadrul evenimentelor dedicate partenerelor liderilor mondiali, organizate la Ankara cu prilejul Summitului NATO. Invitată a primei-doamne a Turciei, Emine Erdoğan, aceasta a participat la o masă rotundă de amploare, abordând o temă crucială: siguranța copiilor în era digitală.

Într-un cadru select, alături de figuri proeminente precum Brigitte Macron, Olena Zelenska și partenerele altor lideri internaționali, Mirabela Grădinaru a luat cuvântul pentru a sublinia importanța protejării copiilor în mediul online. Dezbaterea, desfășurată sub tema „Copii, Tehnologie și Securitate: Cum protejăm generația viitoare”, a fost organizată de Emine Erdogan și a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în lumea digitală.

Mirabela Grădinaru a punctat necesitatea educării copiilor și familiilor în privința utilizării responsabile a tehnologiei, menționând programul „România în Lumină”, lansat de Administrația Prezidențială.

„Tehnologia și mediul online pot fi instrumente valoroase pentru educație și dezvoltare, însă acestea nu trebuie să pericliteze siguranța și echilibrul emoțional al copiilor”, a declarat Prima Doamnă a României.

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Partenera lui Nicușor Dan, definiția eleganței la Ankara

Pe lângă implicarea activă în discuțiile oficiale, Mirabela Grădinaru a atras respectul și admirația tuturor prin ținuta aleasă pentru eveniment. Aceasta a purtat un costum bej elegant, compus dintr-un sacou cambrat și pantaloni evazați, asortat cu pantofi stiletto și o geantă chic în aceeași nuanță.

Bijuteriile discrete, un lanț și cercei cu perle, alături de un machiaj natural și o coafură simplă, cu părul drept și lăsat liber, au completat imaginea sofisticată.

Mirabela Grădinaru a impresionat prin ținutele ei în prima zi petrecută la Ankara, unde a sosit într-o rochie galbenă, strânsă în talie. Seara, Prima Doamnă a ales o rochie albastru turcoaz, cu care a atras toate privirile.

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Cum a arătat programul Mirabelei Grădinaru la Summitul NATO

Evenimentele de la Ankara nu s-au limitat doar la dezbateri. După masa rotundă, participantele au fost invitate la un prânz oficial găzduit de Emine Erdogan, unde au degustat preparate tradiționale turcești, precum fava, anghinare de Urla și căpșuni de Emiralem.

Ulterior, Mirabela Grădinaru și celelalte invitate au vizitat o expoziție spectaculoasă de artizanat turcesc, care a pus în valoare bogăția patrimoniului cultural al regiunii, incluzând țesături, broderii și obiecte de artă cu influențe anatoliene, mesopotamiene și otomane.

Ziua s-a încheiat cu realizarea unei fotografii oficiale de grup, în care Mirabela Grădinaru a fost plasată în primul rând, semn al aprecierii față de prezența și contribuția sa. Cu o zi înainte, alături de președintele României, Nicușor Dan, aceasta a participat la recepția și dineul oficial oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și soția acestuia.

În cadrul conferinței de presă de după Summit, Nicușor Dan a împărtășit un moment personal, povestind cum i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru președintelui american Donald Trump.

„Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Asta a fost…”, a declarat liderul român.

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Sursă foto: Facebook, Profimedia

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