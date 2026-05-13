Summitul Formatului București 9 a început la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan vrea creșterea cheltuielilor pentru securitate

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Președintele Nicușor Dan găzduiește miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9. La întâlnire participă 16 delegații străine, inclusiv secretarul general NATO Mark Rutte și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Summitul Formatului București 9 a început

Nicușor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al NATO Mark Rutte și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul summit-ului Formatului București 9. Președintele României a făcut primele declarații și a spus că vrea creșterea cheltuielilor pentru securitate.

„Pentru fiecare dintre țările noastre exista o prioritate pentru securitatea noastră, pentru consolidarea alianței, de aceea motto-ul este – Oferim mai mult pentru securitatea noastră. Cum facem asta? Trebuie sa sporim cheltuielile pentru securitate, trebuie sa dezvoltam o baza industriala, militara, transatlantica solida. Este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova, pentru ca de securitatea lor depinde securitatea noastră”.

Citește și: Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

În cadrul Summit-ului, șeful statului reiterează necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare.

Este a patra oară când țara noastră găzduiește Summitul B9 după ediția din 2015, inaugurală. Astăzi, la București, vor fi prezente 16 delegații străine la nivel de șef de stat, de guvern sau de reprezentanți guvernamentali:

Formatul B9: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria

Aliaţii nordici: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

Secretarul General NATO Mark Rutte

Invitaţi speciali: Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, şi Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională

Ce este Formatul București 9

Formatul București 9 a fost lansat în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Până acum au existat 10 reuniuni, iar cea din anul acesta vine la mai puțin de două luni înainte de Summitul NATO de la Ankara, care are loc între 7 și 8 iulie 2026. Evenimentul vine într-un moment dificil în care securitatea europeană este pusă sub presiune.

Citește și: PNL și USR, anunț după consultările cu Nicușor Dan. Ilie Bolojan și Dominic Fritz: „Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD”

„Rusia rămâne cea mai semnificativă şi directă ameninţare pe termen lung la adresa Alianţei. Flancul Estic al NATO continuă să fie deosebit de expus prin încălcări ale spaţiului aerian aliat, acte de sabotaj, ameninţări la adresa infrastructurii critice şi campanii de agresiune hibridă, toate acestea marcând realitatea strategică a regiunii”, precizează sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News