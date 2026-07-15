Nicușor Dan a ajuns la Kiev pentru summit Ucraina – Europa de Sud-Est: „O vizită care demonstrează solidaritatea României cu Ucraina”

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Președintele Nicușor Dan a ajuns la Kiev și va participa miercuri la cea de-a cincea ediție a Summitului Europa de Sud-Est, conform Administrației Prezidențiale.

Summit Ucraina-Europa de Sud-Est

Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri dimineață la Kiev pentru a participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Șeful statului a călătorit cu trenul până în capitala Ucrainei, unde a fost întâmpinat de o delegație oficială ucraineană. După o scurtă discuție cu reprezentanții autorităților, acesta s-a îndreptat către coloana oficială.

Totodată, la Kiev au ajuns Maia Sandu, președinta Republicii Moldova și Ursula von cer Leyen, șefa Comisiei Europene.

Vizita lui Nicușor Dan la Kiev are loc la invitația președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres. Cu o zi înainte, șeful statului a participat în Franța la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Naționale.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est a fost lansat în 2023, pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Platforma reunește state din regiune pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei și pentru a gestiona efectele războiului în domenii precum securitatea, economia, energia, infrastructura, reziliența și combaterea amenințărilor hibride.

Potrivit Administrației Prezidențiale, participarea președintelui României la acest summit reafirmă sprijinul țării noastre pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, odată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat. Cu acest prilej, Preşedintele Nicuşor Dan va reconfirma şi angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est”, menţionează Administraţia Prezidenţială.

Ursula von der Leyen, prezentă în Ucraina

Vizita de miercuri marchează a doua deplasare din acest an a președintei Comisiei Europene în capitala Ucrainei.

La prima vizită, de la sfârșitul lunii februarie, Ursula von der Leyen a găsit o situație dificilă. Ucraina trecea printr-o iarnă grea, marcată de pene de curent extinse provocate de atacurile repetate ale Rusiei. În același timp, Ungaria blocase pachetul de sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro, iar procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană era complet blocat, fără o soluție clară.

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