Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Schimbări importante pentru pensionari și, în special, pentru femeile care se pregătesc să iasă din activitate în perioada următoare. Începând cu luna august 2026, regulile de pensionare la limită de vârstă se modifică din nou, aducând un nou prag pentru stagiul complet de cotizare contributiv.

Astfel, femeile din România care îndeplinesc condițiile legale în ultima lună de vară vor trebui să facă dovada unei perioade de cotizare de 33 de ani și 6 luni, cu o lună mai mare decât cea aplicată în iulie. Această etapă face parte dintr-un plan amplu și gradual de egalizare a vârstei de pensionare dintre femei și bărbați, proces programat să se încheie complet în anul 2035.

Cine sunt româncele vizate direct de noile reguli din august

Această creștere a stagiului de cotizare nu se aplică uniform tuturor asiguratelor, ci este eșalonată cu strictețe în funcție de data nașterii. Din luna august 2026, noul prag de 33 de ani și 6 luni de cotizare contributivă este obligatoriu pentru femeile născute în lunile ianuarie și februarie ale anului 1964. Pentru această categorie de pensionare, vârsta standard de ieșire la pensie rămâne fixată la 62 de ani și 7 luni.

Aceleași reguli stricte privind stagiul complet de cotizare se vor menține și pentru luna septembrie 2026. Ulterior, calendarul oficial de eșalonare își continuă parcursul ascendent. În lunile octombrie și noiembrie 2026, femeile născute în martie și aprilie 1964 vor trebui să dovedească un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni, în timp ce vârsta standard de pensionare se va menține tot la 62 de ani și 7 luni.

Explicațiile oficiale ale autorităților privind individualizarea pensiilor

Pentru a evita confuziile și interpretările greșite în rândul populației, reprezentanții caselor teritoriale de pensii atrag atenția că modificările legislative nu vizează toate persoanele în mod simultan. Fiecare dosar de pensionare se analizează în funcție de reperele temporale unice ale fiecărui solicitant în parte.

Potrivit explicațiilor oferite de Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București, pentru Digi 24, majorarea aplicabilă din luna august 2026 nu reprezintă o modificare generală a stagiului complet de cotizare pentru toate femeile. Aceasta a precizat că stabilirea condițiilor de pensionare la limită de vârstă se face în mod individual, raportat la luna și anul nașterii fiecăreia, conform prevederilor din Anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023.

Directorul executiv a subliniat că, începând cu luna august 2026, pragul de 33 de ani și 6 luni de cotizare contributivă este valabil doar pentru femeile vizate direct de calendarul de eșalonare din anexă, respectiv cele născute în ianuarie și februarie 1964 sau ulterior. În plus, reprezentanta instituției a menționat că, pentru generațiile următoare, acest stagiu va continua să crească în mod eșalonat, în strânsă legătură cu data nașterii fiecăreia.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News