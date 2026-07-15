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Cum a slăbit Oana Radu 10 kg într-o lună. „Pe stomacul gol, dimineața…” La ce trucuri a apelat artista

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Oana Radu trece din nou printr-o transformare fizică notabilă, reușind să își uimească din nou fanii cu ambiția ei de fier. Cunoscută în spațiul public pentru bătălia de lungă durată pe care a dus-o cu kilogramele în plus și fluctuațiile de greutate, îndrăgita interpretă a dezvăluit recent că a reușit să dea jos nu mai puțin de zece kilograme într-un interval de doar 30 de zile.

Acesta este însă doar începutul unui proces amplu, vedeta mărturisind pe rețelele de socializare că ținta ei finală este mult mai ambițioasă și că nu are de gând să se oprească aici.

Planul alimentar drastic și alimentele excluse definitiv din meniu

Rezultatele remarcabile obținute de Oana Radu nu au apărut printr-o minune și nici nu sunt consecința vreunei scurtături magice. Artista a explicat că totul se datorează unei discipline severe și unui plan alimentar extrem de bine pus la punct, axat pe un consum ridicat de proteine slabe și legume verzi. Pentru a-și pune organismul în mișcare și a stimula arderea grăsimilor, cântăreața a eliminat complet din viața ei produsele de patiserie, zahărul rafinat, preparatele de tip fast-food, carbohidrații procesați și chiar fructele care au un indice glicemic ridicat.

Mesele sale zilnice sunt acum extrem de curate și calculate, fiind alcătuite preponderent din pui, curcan, pește sau ouă, toate gătite simplu și asociate cu verdețuri. Vedeta și-a arătat mândră rezultatele în fața comunității sale de pe TikTok, demonstrând vizual cum hainele au început deja să îi rămână mari: „Am slăbit zece kilograme într-o lună, mai am de slăbit vreo 20. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar rochia asta îmi venea foarte mulată. Era foarte strânsă, iar acum e largă. Nu foarte largă, dar oricum…”.

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Rutina matinală de la care artista nu se abate în nicio dimineață

Pe lângă selecția riguroasă a alimentelor, Oana Radu a adoptat o serie de tabieturi stricte care o ajută să își mențină energia și să își detoxifice organismul. Primul gest pe care îl face în fiecare dimineață, imediat după ce se trezește, este consumul unei băuturi speciale pe stomacul gol, un amestec conceput pentru susținerea metabolismului și a calității pielii în timpul slăbirii rapide.

Vedeta a oferit detalii complete despre programul ei de la primele ore ale zilei: „Pe stomacul gol, dimineața, apă caldă cu lămâie, pudră de orz verde și colagen. Apoi, micul dejun: două ouă fierte, salată și pâine integrală. După aceea, cafeluță. Beau două-trei pe zi, toate negre, fără lapte și fără zahăr”. La prânz, artista alege de obicei o porție generoasă de piept de pui la grătar alături de sparanghel, salată verde și castraveți murați, completându-și dieta cu suplimente alimentare esențiale și o hidratare masivă de până la trei litri de apă pe zi.

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Avertismentul transmis de cântăreață privind dietele luate de pe internet

Deși este extrem de mândră de transformarea sa și de faptul că se apropie cu pași repezi de silueta dorită, Oana Radu a ținut să tragă și un semnal de alarmă extrem de important pentru toți cei care îi urmăresc activitatea online. Din dorința de a-și proteja publicul, ea a insistat asupra faptului că fiecare corp este diferit și că o dietă atât de restrictivă nu ar trebui copiată orbește, fără o evaluare prealabilă.

Artista a subliniat că procesul de slăbire trebuie să fie întotdeauna unul sigur, ghidat de specialiști și adaptat nevoilor biologice ale fiecărei persoane. Astfel, ea le recomandă tuturor celor care își doresc o schimbare radicală să înceapă obligatoriu prin efectuarea unui set complet de analize medicale și să ceară sfatul unui nutriționist calificat înainte de a adopta orice tip de restricție alimentară severă.

Foto – Facebook / Instagram

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