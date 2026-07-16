Gabi Tamaș a făcut milioane de euro din fotbal. Ce s-a întâmplat cu toată averea: „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”

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Gabi Tamaș, fostul concurent de la Survivor a vorbit despre sumele imense pe care le-a câștigat de-a lungul anilor din fotbal și ce a făcut cu milioanele de euro. Gestul lui a fost dezamăgitor pentru soția lui, dar a reușit să treacă peste.
Gabi Tamaș, dezvăluiri despre sumele fabuloase câștigate din fotbal
Fostul internațional a vorbit despre sumele imense câștigate de-a lungul carierei în fotbal. El a spus că a avut mulți bani în perioada în care a fost fotbalist profesionist, însă a pierdut destul de mult.
El a obținut 100.000 de euro de la Antena 1 după câștigarea Survivor România 2026. La această sumă se adaugă și banii pe care i-a primit când a semnat contractul, însă suma a rămas confidențială.
În plus, el a obținut 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Pentru că a rezistat 22 de săptămâni la Survivor, el a obținut 55.000 de euro. Așadar, pentru toată aventura la Survivor, Tamaș a obținut la întoarcerea în România cel puțin 155.000 de euro.
El a câștigat pentru participarea la Asia Express 2025 suma de 64.500 de euro. El și Dan Alexa au reușit să ajungă în finală și să învingă echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Carmen Simionescu și OIga Barcari.