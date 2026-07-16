Gabi Tamaș a făcut milioane de euro din fotbal. Ce s-a întâmplat cu toată averea: „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”

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Gabi Tamaș, fostul concurent de la Survivor a vorbit despre sumele imense pe care le-a câștigat de-a lungul anilor din fotbal și ce a făcut cu milioanele de euro. Gestul lui a fost dezamăgitor pentru soția lui, dar a reușit să treacă peste.

Gabi Tamaș, dezvăluiri despre sumele fabuloase câștigate din fotbal

Fostul internațional a vorbit despre sumele imense câștigate de-a lungul carierei în fotbal. El a spus că a avut mulți bani în perioada în care a fost fotbalist profesionist, însă a pierdut destul de mult.

Întrebat câte milioane a câștigat din fotbal, fostul internațional a răspuns:

„Multe. (…) Am și investit și am și cheltuit. Am dat la toată lumea, eu sunt mână largă. Am dat mai mult decât am investit. Nu am de ce să mint, ăsta sunt eu”, a spus Gabi Tamaș.

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„Și Ioana nu s-a supărat?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„S-a mai supărat, i-a mai trecut”, a răspuns Gabi Tamaș.

„Adică ai făcut cadou milioane de euro?”, l-a întrebat Mara Bănică.

„Da. Mie mi-a plăcut să se simtă lumea bine cu mine, adică sunt plătitor, cum se spune”, a răspuns Gabi Tamaș în cadrul emisiunii Spynews TV Live.

A câștigat Asia Express și Survivor

Gabi Tamaș a câștigat Survivor România 2026, după ce în urmă cu un an a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa. Cele două emisiuni i-au adus fostului internațional sume frumoase în conturi.

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El a obținut 100.000 de euro de la Antena 1 după câștigarea Survivor România 2026. La această sumă se adaugă și banii pe care i-a primit când a semnat contractul, însă suma a rămas confidențială.

În plus, el a obținut 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Pentru că a rezistat 22 de săptămâni la Survivor, el a obținut 55.000 de euro. Așadar, pentru toată aventura la Survivor, Tamaș a obținut la întoarcerea în România cel puțin 155.000 de euro.

El a câștigat pentru participarea la Asia Express 2025 suma de 64.500 de euro. El și Dan Alexa au reușit să ajungă în finală și să învingă echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Carmen Simionescu și OIga Barcari.

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