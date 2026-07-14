Ce avere are Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep. Omul de afaceri este unul dintre cei mai bogați români

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Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat pentru a doua oară împreună și au atras atenția asupra relației lor, după ce au fost surprinși împreună într-o destinație exclusivistă din Grecia. Cu toate că niciunul dintre cei doi n-a confirmat relația, cei doi apar din ce în ce mai des împreună, lăsând cât mai puțin loc speculațiilor. Iată ce avere are omul de afaceri care a intrat în viața Simonei Halep.

Ce avere are Dorin Mateiu

Dorin Mateiu are 56 de ani și și-a construit o carieră solidă în industria alimentară, domeniu în care activează de mulți ani. Mai mult, numele lui este asociat cu una dintre cele mai importante afaceri din sectorul producției de mezeluri, iar compania pe care o conduce are rezultate financiare spectaculoase.

Dorin Mateiu a făcut o avere considerabilă din compania de mezeluri. Mai mult, în clasamentele celor mai bogați români, Dorin Mateiu apare de fiecare dată, iar averea lui se ridică la aproximativ 70 de milioane de euro. Totuși, nu se cunoaște valoarea exactă a averii omului de afaceri.

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Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut de mai multe ori împreună, prima oară fiind în anul 2024. Cei doi au ales să fie discreți cu privire la relația lor, așa că niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat relația.

În 2017, Dorin Mateiu, poreclit „regele mezelurilor”, a vândut producătorii de mezeluri Elite și Vericom unui gigant american pe nume Smithfield Foods, controlat de chinezii de la WH. Mateiu a câștigat suma de 35 de milioane de dolari, conform informațiilor furnizate de ZF la momentul acela.

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Ulterior, omul de afaceri a ales să investească în imobiliare și a ajuns să aibă o avere estimată la aproximativ 70 de milioane de euro. El se află pe locul 110 în top 300 milionari români.

Ce avere are Simona Halep

Simona Halep și-a încheiat cariera sportivă, dar continuă să se numere printre cele mai bogate foste sportive din România.

De-a lungul carierei, fosta lideră mondială a câștigat peste 40 de milioane de euro doar din premiile pe care le-a obținut la turneele profesioniste de tenis. La ele s-au adăugat contracte importante de sponsorizare cu branduri internaționale.

În plus, ea și-a investit o parte din câștiguri în proprietăți imobiliare și în mai multe afaceri, inclusiv în domeniul hotelier și al serviciilor medicale, unde a realizat o clinică de recuperare.

Conform estimărilor apărute în presă la finalul anului 2025, averea Simonei Halep era estimată la aproximativ 40 de milioane de euro.

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