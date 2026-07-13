Ion Ţiriac Jr, reacție după ce Simona Halep s-a afișat cu iubitul la Wimbledon: „Ai reușit”

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Alexandru Ion Ţiriac, fiul lui Ion Ţiriac, a avut o reacție după ce a văzut-o pe Simona Halep în loja regală de Wimbledon. Fostă mare jucătoare de tenis a fost surprinsă alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, alături de care a fost fotografiată în vacanța din Mykonos, în urmă cu câteva luni.

Ţiriac Jr, reacție după ce a văzut-o pe Simona Halep cu iubitul ei la Wimbledon

Ion Ţiriac Jr. și-a exprimat admirația față de faptul că Simona Haleă a reușit să se afle alături de prințesa Kate Middleton și de fostă campioană Maria Șarapova în loja regală de la Wimbledon.

„Prea cool, prea elegant. Două rivale şi o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reuşit”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe contul său de Instagram.

Ce a transmis Simona Halep

La rândul ei, Simona Halep a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care s-a arătat recunoscătoare pentru invitația primită și pentru experiența de a se afla în lua regală de la Wimbledon. Fostă sportivă a spus că momentul a fost unul foarte deosebit și va rămâne o amintire prețioasă pentru ea.

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„Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a transmis Halep, pe reţelele de socializare.

A doua oară în public alături de Dorin Mateiu

Fostă tensmenă și omul de afaceri Dorin Mateiu au fost surprinși împreună în urmă cu câteva săptămâni într-o zonă exclusivistă din Mykonos. La acel moment, apariția fostei sportive alături de un bărbat misterios a dus la multe speculații din partea fanilor.

Acum, cei doi au fost văzuți din nou împreună, de data aceasta la Wimbledon, unde au asistat la finala feminină din loja regală. Este a doua oară când cei doi se afișează împreună.

Dorin Mateiu este supranumit „Regele Mezelurilor” și este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România.

Averea lui ar fi estimată la aproximativ ’70 de milioane de euro și se află în topul celor mai bogați români.

Compania lui a fost înființată în 2002 și a ajuns unul dintre cei mai importanți producători din țară, cu peste 1300 de angajați.

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