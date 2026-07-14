Cum se înțeleg Irina și Răzvan Fodor cu fiica lor adolescentă, de 15 ani: „Sunt multe momente în care nu pici de acord” 

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Irina și Răzvan Fodor au împreună o fiică adolescentă în vârstă de 15 ani, pe nume Diana. Prezentatoarea Asia Express recunoaște că lucrurile nu sunt mereu roz în familia lor. Iată cine este părintele mai permisiv și ce relația au cei doi cu fiica lor.

Ce fel de părinți sunt Irina și Răzvan Fodor

Irina Fodor a vorbit despre cum stau lucrurile în familia ei și a recunoscut că ea este cea care îi face cel mai des pe plac fiicei lor. Totodată, ea a spus că Diana s-a obișnuit încă de mică cu atenția din partea părinților ei.

„Cu mine discută mai mult lucruri serioase, cu Răzvan lucruri simpatice, muzică, distracții. Cine o răsfață mai mult? Răzvan, clar. Eu vin cu partea de „realitate’. Iar la capitolul haine… să spunem că avem negocieri diplomatice. Deocamdată, stilurile noastre nu se întâlnesc decât foooarte rar”, a spus Irina pentru revista VIVA!

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Vedeta spune că fiica ei este mult mai matură decât era ea însăși la vârsta Dianei.

„Eu mă regăsesc mult în Diana și îmi și aduc aminte cum gândeam atunci, iar asta mă ajută să o înțeleg mai bine și să mă echilibrez mai repede atunci când nu picăm de acord. Și, credeți-mă, la vârsta asta, sunt multe momente în care nu pici de acord. (râde) Are o vârstă frumoasă, intensă și parcă e mai curajoasă decât eram eu.

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Are alte preocupări, mai mature și mai clar alese decât aveam eu la 15 ani și știe mai bine ce vrea. Eu încă eram „frunză-n vânt, cum s-ar zice. Îmi căutam personalitatea, pe când ea se pare că și-a cam format-o.”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.

Cu ce se ocupă Diana

Prezentatoarea a dezvăluit că fiica ei este pasionată de pian și teatru, însă o lasă pe aceasta să își descopere singură drumul. Cât despre liceu, ea ar vrea să urmeze un profil de bio-chimie.

„Încă explorează. Pianul și teatrul sunt pasiuni serioase, dar nu punem presiune. Vrem să-și descopere singură drumul. Cât despre liceu, ar vrea să urmeze un profil de bio-chimie, pentru că îi plac aceste două științe. Deocamdată, să ne țineți pumnii, pentru că urmează un examen pentru care toată familia are emoții”, a explicat prezentatoarea.

Când vine vorba despre sfaturi, Irina Fodor spune că fiica ei apelează la ea.

În schimb, Răzvan Fodor este cel care o răsfață cel mai mult.

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