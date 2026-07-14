Gabriela Cristea, despre momentele dificile din viața ei: „Am crezut că nu o să mi se întâmple anumite lucruri!” Cum trece peste situațiile delicate din căsnicie

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Gabriela Cristea a vorbit cu sinceritate despre secretele din spatele căsniciei sale longevive cu Tavi Clonda, dar și despre traumele nespuse care le-au marcat drumul spre fericire. La vârsta de 51 de ani, cunoscuta prezentatoare TV se declară o femeie împlinită și extrem de împăcată cu toate deciziile pe care le-a luat de-a lungul timpului.

Deși recunoaște că viața de familie vine la pachet cu provocări aproape zilnice, vedeta este convinsă că fiecare obstacol din trecut a fost de fapt o pregătire pentru armonia de care se bucură în prezent în propriul cămin.

Lecțiile ascunse în spatele eșecurilor și deznădejdii

Privind în urmă, Gabriela Cristea nu regretă nicio etapă a vieții sale, fiind conștientă că și momentele de cumpănă au avut un rol bine definit în evoluția ei ca femeie și mamă. Prezentatoarea a ținut să sublinieze că absolut toate experiențele trăite, fie ele pozitive sau dureroase, au ajutat-o să devină persoana puternică de astăzi.

„Am ales bine în fiecare moment al vieții mele! Dacă nu aș fi făcut alegerile pe care le-am făcut la un moment dat nu aș fi ajuns aici. Din fiecare experiență, pozitivă sau negativă, ai câte ceva de învățat. Cred că fiecare experiență pe care am avut-o a fost o pregătire de la Dumnezeu pentru ce urma să vină!” a mărturisit cu Gabriela Cristea, pentru click.ro.

Lupta dureroasă pentru a deveni părinți

Una dintre cele mai mari încercări prin care cuplul a trecut a fost legată de dorința arzătoare de a avea copii, un drum presărat cu lacrimi, tratamente epuizante și nenumărate eșecuri medicale. Vedeta a oferit detalii emoționante despre perioada în care speranța părea să se stingă cu fiecare procedură care dădea greș, transformându-se într-o adevărată luptă cu deznădejdea.

„Am avut și nenumărate momente când am fost deznădăjduită, când am crezut că nu o să mi se mai întâmple anumite lucruri. Cel puțin la câte inseminări am făcut și cât de mult ne-am dorit noi copii și nu am avut niciodată niciun rezultat pozitiv… Până la urmă am rămas „însărcinați”! Toate aceste experiențe ne-au adus unde suntem astăzi!” a explicat vedeta, amintindu-și de miracolul care le-a schimbat definitiv viața.

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Rețeta stabilității într-o epocă a divorțurilor

Într-un peisaj monden în care separările și divorțurile au devenit o normalitate cotidiană, Gabriela Cristea și Tavi Clonda reușesc să rămână un exemplu de stabilitate. Moderatoarea TV a explicat că o căsnicie fericită nu înseamnă absența totală a problemelor sau a certurilor, ci dorința maturizată de a lupta împreună împotriva micilor neînțelegeri care apar inevitabil în orice cuplu.

„Trebuie să fii constant și să îți dorești cu adevărat asta pentru că nu există zi de la Dumnezeu să nu apară vreun obstacol! Mai avem și noi discuții… Te rogi la Dumnezeu în fiecare zi pentru sănătatea mintală a familiei tale!” a adăugat Gabriela Cristea, dezvăluind că efortul de a menține armonia în casă este unul continuu, dar care merită din plin.

Foto – Facebook / Instagram

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