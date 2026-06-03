Cristina Cioran, dezvăluiri despre viața personală: „Când mami e fericită, toată casa e liniștită! Mami mai iese, mai petrece!” Ce planuri are pentru această vară

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Cristina Cioran traversează o perioadă extrem de frumoasă și echilibrată, învățând cum să facă față tuturor provocărilor cu zâmbetul pe buze. La vârsta de 48 de ani, actrița își împarte timpul între îndatoririle de mamă și proiectele personale care îi aduc o mare satisfacție.

Pentru vara aceasta, actrița și-a creionat deja prioritățile, concentrându-se pe educația copiilor săi, pe organizarea unor escapade estivale, dar și pe o pasiune mai veche care prinde contur sub forma unui roman.

Un roman cu impact și planuri mari pentru fiica sa

Pe lângă proiectele din televiziune, Cristina Cioran a găsit resursele necesare pentru a se refugia în scris. Vedeta a dezvăluit că lucrează intens la o carte care promite să surprindă publicul în momentul lansării, un proiect de suflet născut din liniștea ultimelor luni.

„Eu scriu acum un roman, nu este neapărat autobiografic dar este cu aruncătură de boomerang și am avut câteva zile liniștite și timp să fac și asta”, a mărturisit actrița, pentru click.ro.

Dincolo de activitatea editorială, atenția ei se îndreaptă către fiica sa, Ema, care își va sărbători în curând ziua de naștere și pentru care plănuiește un program estival dinamic, bazat pe mișcare. „Sper să îi fac Emei ziua de naștere pe 18 iulie așa cum își dorește. Îmi doresc ca Ema să facă sport și vara asta o să vedem ce tip de sport va face, se pricepe, este vioaie, îi place foarte mult. O să o încurajez să facă asta”, a adăugat ea.

Timpul pentru sine și fericirea care menține liniștea în casă

Deși rolul de părinte îi ocupă cea mai mare parte a timpului, Cristina Cioran a înțeles că, pentru a le oferi totul copiilor săi, trebuie să aibă grijă și de propriul echilibru emoțional. Vedeta recunoaște că o mamă împlinită reprezintă fundația unei familii fericite, motiv pentru care nu ezită să își rezerve momente de relaxare în compania prietenilor.

„În ceea ce privește viața personală, când mami e fericită, toată casa e liniștită, așa că mami are timp și de ea, mai iese și ea, mai petrece din când în când, nu prea des, că e recuperarea grea, dar din când în când se mai întâmplă și treaba asta. Din când în când este necesar ca femeie, să mai ieși din zona de confort, să mai ieși puțin pe afară, cu prietenii, e necesar!”, a explicat actrița, subliniind importanța acestor pauze sociale.

Vacanță în Dobrogea și blocajele birocratice pentru străinătate

Planurile de vacanță ale vedetei sunt strâns legate de familie, aceasta dorindu-și o perioadă lungă de relaxare alături de cei mici și de mama ei. Cu toate acestea, destinațiile externe rămân deocamdată o dorință pentru viitor, din cauza lipsei documentelor legale necesare pentru ca minorii să poată părăsi teritoriul României.

„În viața mea sunt o grămadă de provocări pe care le primesc fără grijă, le fac față cu brio, pentru că nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce. Încerc să îi fac Emei un program pentru vară, să vedem ce decizie o să iau împreună cu mama, dacă plecăm câteva săptămâni într-o vacanță sau dacă rămânem aici și facem câteva drumuri scurte, în Dobrogea, nu mai departe”, a detaliat vedeta. Privind spre viitor, Cristina speră să rezolve formalitățile ce țin de pașapoarte și de acordul tatălui. „Nu avem acte pentru copii dacă vrem să plecăm din țară și dacă reușim să fac pașapoartele și actele, poate reușim să plecăm la sora mea, în Marea Britanie”, a concluzionat ea.

Foto – Facebook

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