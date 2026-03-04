Cristina Cioran a vorbit deschis despre relația cu tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, aflat în prezent în închisoare după condamnarea la patru ani pentru trafic de substanțe interzise. Actrița a explicat de ce nu l-a vizitat până acum și cum vede evoluția legăturii dintre el și copiii lor.

De ce nu l-a vizitat pe Alex Dobrescu în penitenciar

Cristina Cioran a mărturisit că nu a mers niciodată să-l vadă pe Alex Dobrescu în spatele gratiilor și nici nu intenționează să o facă. Deși fostul ei partener și-ar dori să își vadă copiii, actrița spune că, momentan, acest lucru nu este posibil.

„Nu și nici nu intenționez”, a spus Cristina Cioran, pentru wowbiz.ro, întrebată dacă l-a vizitat pe Dobrescu în închisoare. „El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Online Story cu Cornelia Ionescu.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Chiar dacă povestea lor de dragoste nu a rezistat, cei doi au rămas uniți prin cei doi copii pe care îi au împreună. Condamnarea lui Dobrescu a venit anul trecut, iar de atunci actrița a preluat singură responsabilitatea familiei.

Ce se va întâmpla după eliberarea lui Alex Dobrescu

Actrița este convinsă că, după ispășirea pedepsei, fostul ei partener își va relua legătura cu copiii, lucru pe care îl consideră firesc. Totuși, în ceea ce privește o posibilă împăcare, Cristina rămâne rezervată.

„El își va relua relația cu copiii, ceea ce este absolut normal, dar mai mult de atât chiar nu își are sensul. Am mai declarat că nu văd rostul. Vedem când o fi. Eu am alte priorități, eu sunt nevoită să iau lucrurile așa cum sunt, cu datele de acum. Mai mult de atât…”

Declarațiile ei sugerează că, deși nu exclude complet o evoluție în viitor, în prezent nu vede o cale de întoarcere în relația lor.

Actrița spune că se concentrează pe creșterea copiilor și pe stabilitatea lor emoțională și financiară. Pentru ea, viitorul este despre echilibru și responsabilitate, nu despre reluarea unei relații care a trecut prin multe încercări.

Alex Dobrescu, dezvăluiri neașteptate din spatele gratiilor

Alex Dobrescu a vorbit din închisoare despre relația tensionată cu Cristina Cioran, despre momentul conceperii fiului lor și despre dorul față de cei doi copii. În timp ce își ispășește pedeapsa de patru ani pentru trafic de droguri, Cristina a organizat singură aniversarea de un an a lui Max, iar Dobrescu a participat doar telefonic.

El a clarificat că fiul lor a fost conceput înainte de emiterea ordinului de protecție și a negat că ar fi încălcat vreo restricție. Dobrescu a explicat că, în perioada respectivă, cei doi se aflau încă în relații bune, în ciuda unor tensiuni generate de apariții în presă. A descris acea etapă ca fiind una haotică și emoțională, marcată de moartea mamei sale, de sarcina Cristinei și de conflictele care au dus la ordinul de protecție.

„Copilul nu a fost conceput când aveam brățara la picior. Nu folosiți algoritmii care trebuie. Noi eram în relații bune și când aveam brățara la picior. Noi am fost bine, mai puțin o săptămână sau două, când au fost niște înțelegeri din cauza unor poze apărute în presă.

Copilul a fost conceput înainte de ordinul de protecție provizoriu. Nu cu mult, atunci. A fost decesul mamei, a murit mama, a rămas Cristina însărcinată, au apărut pozele în presă și ne-am certat, a venit ordinul de protecție” – a explicat Dobrescu pentru Spynews.

