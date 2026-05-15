Cristina Cioran, despre viața amoroasă după mutarea din București: „Am pretendenți, nu duc lipsă sub nicio formă!”

Cristina Cioran a ales să o ia de la capăt departe de agitația din Capitală, după o perioadă tumultuoasă și marcată de schimbări radicale pe plan personal. Actrița s-a mutat la Constanța alături de cei doi copii ai săi, Ema și Max, unde și-a reconstruit viața pas cu pas, prioritizând liniștea familiei.

Într-un interviu sincer, vedeta a vorbit deschis despre vindecarea după despărțirea de Alex Dobrescu, dorul pe care copiii îl resimt față de tatăl lor, dar și despre modul în care privește ideea unei noi relații sentimentale.

Liniștea de la malul mării și dorul copiilor față de Alex Dobrescu

Decizia de a părăsi Bucureștiul s-a dovedit a fi una salvatoare pentru actriță, care se declară extrem de mulțumită de parcursul ei actual. Dincolo de proiecte și responsabilități, Cristina se concentrează pe creșterea micuților, chiar dacă recunoaște că trăsăturile fostului partener sunt extrem de prezente în viața de zi cu zi, copiii semănând izbitor cu acesta.

„Cum să fiu? Sunt foarte bine. Sunt foarte fericită. Mă bucur de copii și de viață liniștită și mă bucur de noi și de faptul că am luat această decizie bună să plecăm la Constanța”, a mărturisit Cristina Cioran, într-un interviu pentru Viva, adăugând că, deși Ema și Max seamănă momentan cu tatăl lor, trăsăturile finale se vor vedea clar abia odată cu trecerea anilor.

Cea mai mare provocare rămâne însă gestionarea distanței dintre copii și tatăl lor. Actrița nu ascunde faptul că fetița resimte din plin lipsa figurii paterne, însă face eforturi logistice pentru ca cei doi să rămână conectați prin intermediul tehnologiei.

„Ema seamănă mai mult cu Alex, da. Întreabă de el zilnic și îi simte foarte tare lipsa. Dar comunicăm online, video adică, și la telefon. La telefon comunicăm în fiecare zi, iar online o dată pe săptămână, tocmai ca să se vadă, să vorbească, să nu îi simtă lipsa prea tare”, a explicat vedeta.

Curtată de bărbați, dar fără planuri de cuplu

Deși a trecut prin experiențe dureroase, Cristina Cioran nu a lăsat dezamăgirile din trecut să îi schimbe percepția generală despre parteneri. Ea continuă să aibă o viață socială activă, iese la petreceri și se bucură de atenția din partea sexului opus, chiar dacă o nouă poveste de dragoste nu se află pe lista ei de priorități actuale.

„Sigur că am încredere în bărbați, la modul la care am nevoie să am încredere. Să știi că viața unei femei nu e reprezentată de relația pe care o are cu un bărbat. Dar, bineînțeles, este foarte importantă relația cu un bărbat”, a punctat actrița, demontând mitul că o femeie are nevoie de un partener pentru a se simți împlinită.

Întrebată dacă simte că își va reface viața în viitorul apropiat, Cristina a rămas rezervată, dar extrem de asumată: „Nu știu ce va fi pe viitor, dacă mi-aș mai reface viața. Normal că viața sentimentală merge mai departe. Acum, în ce sens nu este o prioritate în momentul acesta. Dar, de ieșit, ies în oraș, merg la petreceri. Normal că mă curtează, dacă vrei, bărbați. Am pretendenți, nu duc lipsă sub nicio formă. Dar așa, ca să vorbesc despre un nou bărbat în viața mea, nu. Nu intenționez.”

O viață educată fără regrete și acceptarea imperfecțiunii ca mamă

Privind în urmă la alegerile făcute și la lecțiile primite de la viață, Cristina Cioran demonstrează o maturitate emoțională remarcabilă. Vedeta a explicat că refuză să își consume energia cu scenarii de tipul „ce ar fi fost dacă”, concentrându-și întreaga atenție pe prezentul și viitorul copiilor ei.

„Cumva m-am educat în viața asta să nu am regrete. Adică, încerc să gândesc lucrurile înainte, încât să nu am regrete. Și ca să am spiritul sus și să mă mențin pe linia de plutire, cum se spune, mă educ să nu am regrete. Încerc să iau lucrurile așa cum sunt și să nu mă las influențată de trecut”, a declarat ea cu fermitate.

În ceea ce privește rolul de mamă în această etapă din viața sa, actrița dă dovadă de o autocritică asumată și nu vrea să pozeze în părintele ideal, ci preferă să fie autentică în fața publicului și a propriei conștiințe.

„Sunt un părinte care face greșeli, nu sunt perfectă chiar deloc, îmi reproșez multe lucruri. Dar știu că evoluez, știu că pot să fiu un om mai bun!”, a încheiat Cristina Cioran, lăsând să se înțeleгă că fericirea celor doi copii rămâne singurul motor care o ajută să evolueze în fiecare zi.

