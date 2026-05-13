Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a vorbit deschis despre impactul divorțului părinților săi, petrecut în 2013, și despre cum acea experiență i-a accelerat maturizarea și i-a modelat pasiunea pentru viață.

Ianca Simion, despre divorțul părinților săi

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, a vorbit deschis despre impactul divorțului părinților asupra sa și cum a reușit să-și construiască o viață plină de pasiuni și echilibru. La 13 ani de la separarea matinalului de la Antena 1 de prima sa soție, tânăra a oferit detalii emoționante despre copilăria ei și despre drumul spre maturizare.

La doar 10 ani, Ianca a fost nevoită să se confrunte cu despărțirea părinților săi, un moment care i-a marcat copilăria.

„Ca orice schimbare, nu a fost ușoară. La început, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar ce am știut mereu a fost că iubirea lor față de mine și față de fratele meu nu se va schimba niciodată”, a declarat ea pentru Viva.ro.

Cu toate acestea, Ianca Simion spune că sprijinul necondiționat al părinților săi a ajutat-o să navigheze prin această perioadă dificilă.

„Relațiile din familie n-au suferit schimbări la nivelul regulilor. Ambii părinți mi-au oferit o educație blândă și susținere necondiționată; i-am văzut întotdeauna, înainte de toate, ca pe cei mai buni prieteni”, a adăugat tânăra.

Cum a afectat-o separarea

Experiențele din copilărie au avut un impact profund asupra dezvoltării personale a Iancăi.

„Totuși, cred că despărțirea lor și mutarea m-au făcut să mă maturizez mai repede, deși, oricum, de mică m-am simțit mai mult ca un «old soul»”, a explicat ea, subliniind că aceste momente dificile au contribuit la formarea caracterului său puternic și independent.

Astăzi, Ianca Simion își împarte timpul între facultate și pasiuni. Este studentă în anul final la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, specializarea Publicitate, la Universitatea de Vest din Timișoara, și se bucură de o comunitate activă de 30.000 de urmăritori pe rețelele sociale. Pasiunile sale includ cinematografia, fotografia, pictura și psihologia.

„Îmi place atât să fiu în fața camerei, cât și în spatele ei”, a povestit ea despre dragostea sa pentru artă.

Cea mai mare pasiune a Iancăi Simion

Una dintre cele mai mari plăceri ale Iancăi este să călătorească și să descopere lumea. Ea a recunoscut că această pasiune a ajutat-o să își găsească echilibrul interior.

„Mă eliberez mult prin călătorii, este unul dintre aspectele pe care le iubesc la mine și la viața mea. Ambii mei părinți sunt pasionați de călătorii, e ceva ce, cel mai probabil, de la ei am moștenit. Aș fi într-o constantă călătorie dacă s-ar putea”, a spus Ianca Simion cu entuziasm.

Cea mai memorabilă aventură a fost o călătorie în Chile, în 2025.

„Nu cred că am avut vreodată o perioadă cu adevărat rebelă. Bine… dacă o întrebați pe mama, plecarea mea singură «până la capătul lumii», în Chile, anul trecut, a fost cu siguranță un gest destul de rebel, dar eu nu înțeleg de ce îmi tot spune asta”, a glumit Ianca.

