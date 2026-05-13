Carmen Grebenișan a izbucnit în plâns, invitată la Denise Rifai. Dezvăluiri emoționante din viața ei: „Îmi amintesc fiecare secundă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Carmen Grebenișan a fost invitată în emisiunea prezentată de Denise Rifai. Influencerița a făcut mai multe dezvăluiri despre viața ei și chiar a izbucnit în plâns, fiind vizibil emoționată. Iată ce a făcut-o să izbucnească în lacrimi pe vedetă.

Carmen Grebenișan, emoționantă până la lacrimi

Influencerița a fost invitată în emisiunea Furnicuțele, moderată de Denise Rifai. Vedeta a vorbit despre momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei, Kadri.

Grebenișan a spus că și-a dorit să trăiască momentul din plin și a ales o naștere în apă.

Când a rememorat momentul, vedetei i s-au umezit ochii și a început să plângă, fiind vizibil emoționată.

Citește și: Câți bani îi intră lui Carmen Grebenișan în conturi din online: „Mai mult decât din alte job-uri”

„Eu mi-am dorit, dacă se poate, să nasc, să simt totul. Îmi place să simt ce e rău și ce e bine. Îmi place să simt, căci mi se pare că asta e esența vieții și ăsta e scopul meu: să simt. Și atunci când simți tot, trăiești, indiferent că e bine sau că e rău, și am simțit la maximum. Mi-am amintit acum momentele acelea. Îmi amintesc tot, fiecare secundă”, a declarat Carmen Grebenișan, cu ochii în lacrimi.

Și-a dorit să își documenteze întreaga naștere

Carmen Grebenișan a mărturisit că a vrut să documenteze întreagă naștere și chiar voia să filmeze un vlog cu momentul, însă nu a mai fost în stare.

Deși a avut un travaliu scurt, a fost foarte dureros, așa că nu a mai putut filma nimic.

„Eu credeam că pot să fac un vlog, dar nu am mai fost în stare, pentru că au început contracțiile dimineața. Am fost foarte fericită că în sfârșit nasc, pentru că mă simțeam destul de greoaie din toate punctele de vedere.

Citește și: Carmen Grebenișan a făcut următorul pas în relația cu iubitul ei: „S-au unit viețile noastre”

În momentul în care au început contracțiile m-am bucurat, am plecat către spital. Am avut norocul de a avea un travaliu scurt, dar a fost foarte intens (…) Picam din picioare în genunchi și vomitam de la durerile de travaliu”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Vedeta a devenit mamă pe 5 octombrie 2025 și a adus pe lume un băiețel pe nume Kari. Ea a adus o bonă internă care se ocup de copil și este aceeași femeie care s-a ocupat și de băiețelul prietenei sale, Alina Ceușan.

Citește și: Carmen Grebenișan dă replica după ce a fost acuzată că i-a fost infidelă fostului soț, Alex Militaru. Cum a trecut peste divorț: „Am suferit în timpul relației”

„Este fix bona pe care a avut-o Alina la primul copil, la Rock. Partea bună e că știam deja cum se comportă, cum e în casă, și am zis că merg la sigur. Nu am mai făcut alte cercetări și căutări. Abia așteptăm. Mi-am dat seama că nu bona îți crește copilul”, a mai adăugat influencerița.

Urmărește-ne pe Google News