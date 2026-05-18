Cum a supraviețuit Alexandru în pădure două nopți. Tatăl copilului dispărut din Sibiu a făcut dezvăluiri: „Și asta l-a ajutat”

Alexandru, copilul care a dispărut de lângă tatăl lui, a fost găsit trei zile și două nopți mai târziu, în pădure, după operațiuni ample de căutare. Cu toate că a stat două nopți singur în frig, Alexandru a supraviețuit și s-a reîntors la familia lui. Acum, tatăl lui face dezvăluiri despre cum ar fi rezistat băiatul.

Alexandru a stat două nopți în frig și ploaie, înainte să fie găsit

Copilul care s-a pierdut de tatăl lui în Sibiu a fost găsit după trei zile. Acum, el este internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde medicii îl supraveghează. El a ajuns la doctori cu o pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe.

Tatăl copilului, Toma Zerestea, spune că ce l-ar fi ajutat pe Alexandru să reziste este faptul că a găsit apă. În zonă a plouat puternic, iar băiatul a găsit pe traseul lui prin pădure un pârâu.

„Mă gândesc că asta l-a și ajutat, din ce s-a hidratat, din ploaie, sau așa, dar a trecut prin pârău. Și… o fi băut apă de acolo”, a povestit bărbatul.

Tatăl băiatului își amintește că Alexandru avea de mic obiceiul de a bea apă de oriunde găsea.

„El, dacă îi e sete, bea apă și din baltă (…) S-a pus pe burtă și s-a pus să bea apă. «Păi ce faci, mă, cum bei apă de-aici?» Și atunci m-am gândit că, dacă i-a fost sete, a băut apă”, a spus bărbatul, amintindu-și un episod de când micuțul avea trei ani.

Hainele lui Alexandru erau pline de noroi atunci când a fost găsit și lipite de el. Medicii nu au reușit să i le scoată în ambulanță, pentru că din cauza ploii și a noroiului, materialele se lipiseră de corpul micului.

„Doctorii nu le-au putut da jos în ambulanță de pe el pentru că erau lipite pe el. De apă și noroi”, a spus acesta.

Acesta spune că băiatul ar fi coborât pante întregi târându-se pe coate și pe genunchi.

„Uitați cum e fundul. Tot a mers târâș pe fund. Uitați genunchii. A mers și pe coate”, povestește el. Familia a decis să nu spele hainele niciodată și să le păstreze intacte, ca o amintire.

„Așa o să rămână, nespălate, cum îs ele”, a spus tatăl copilului.

A mers kilometri întregi prin frig

Conform medicilor, Alexandru a mers foarte mult în cele două nopți petrecute singur în pădure. El avea semne pe corp care arătau cât efort a depus copilul.

„Avea febră la picioare. E clar că a mers foarte mult”, spune tatăl.

Părinții lui Alexandru spun că acesta a încercat să găsească o lumină sau o ieșire din pădure și au fost porțiuni în care acesta s-a târât pentru a putea coborî.

„Pe dealurile mai mari le-a coborât pe fund și coate, iar apoi când a început să urce a mers pe genunchi”, a povestit Toma Zerestea.

Psihologii spun că părinții ar trebui să nu îl forțeze pe micuț să își amintească tot ce a trăit în pădure.

Tatăl băiatului spune că au fost „mai multe minuni care s-au adunat în jurul lui”.

„Ne-am întâlnit și cu ursul când eram la căutări. După care și la elicopter și la dronă am văzut și ursoaica cu doi pui. Ne era frig nouă, apoi el îmbrăcat subțire, ud, singur în întuneric. Doamna psiholog ne-a întrebat dacă suntem pregătiți în caz de ceva… și am zis că așa ceva nu se poate. O să-l găsim”, a povestit bărbatul.

În momentul în care a văzut prima imagine cu fiul lui după ce a fost salvat, tatăl băiatului spune că a urlat.

„M-am pus jos după o mașină să nu mă vadă nimeni și am plâns, am urlat, tremuram atât de tare…”, a mărturisit acesta.

Acum, Alexandru este vedeta spitalului de Pediatrie din Sibiu. Toată lumea vine să îl vadă, spune tatăl lui.

