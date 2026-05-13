Un copil de 5 ani din Sibiu a dispărut , după ce a plecat de lângă tatăl său. Alexandru este căutat de sute de oameni

Un copil de cinci ani din Sibiu a dispărut în urmă cu aproximativ 36 de ore. El se afla lângă tatăl său, însă la un moment dat a plecat și a dispărut. Acum, autoritățile îl caută disperat și au mărit aria căutărilor în speranța că îl vor găsi.

Băiețel de cinci ani, dispărut în Sibiu

Alexandru, un băiețel de cinci ani din Sibiu, a dispărut de lângă tatăl lui de aproximativ 36 de ore. El este căutat acum de sute de oameni, de la voluntari, polițiști, salvamontiști, jandarmi, câini de urmă, iar în căutări sunt folosite inclusiv drone și un elicopter.

Zona în care copilul s-a pierdut este împădurită și populară de animale sălbatice, iar salvatorii au depistat, cu camerele de termo-viziune, urși și mistreți.

Căutările sunt intensificate, mai ales că în zonă a plouat mult și temperatura a scăzut, în special noaptea.

Peste 450 de oameni sunt implicați în căutarea băiatului și au fost împărțiți în echipe.

Fiecare gospodărie a fost verificată, de la magazii până la pivnițe și podurile caselor.

Autoritățile au trimis și un mesaj RO-Alert. Băiatul se numește Toma Alexandru Zerestea și are aproximativ 1 metru și păr scurt șaten.

„Căutările se desfăşoară atât la sol, cât şi din aer, fiind utilizate drone şi echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile şi împădurite din apropierea localităţii Sebeşu de Jos”, a precizat IPJ Sibiu.

Ce spune tatăl copilului

Noaptea trecută, căutările au continuat, iar tatăl a participat la întreagă operațiune. Totul s-a întâmplat la Sebeșu de Jos, la marginea unei păduri, unde tatăl deține o fermă.

Acesta repara un gard electric și și-a luat fiul cu el. Doar o secundă de neatenție a fost suficientă încât micuțul să plece și să fie de negăsit.

„Copilul a rămas în cărare. În timp ce eu băgam stâlpul, copilul a trecut peste crengile acelea și mergea acolo. Eu mi-am terminat treaba și am venit pe partea asta. Copilul a trecut de rădăcina aia. (…) De aici nu l-am mai văzut bine, că deja e între pomi. A ajuns în curbă. Am ieșit aici, m-am uitat să văd și am localizat acel par drept, pe care urma să îl tai. Când m-am uitat, nu s-a mai văzut copilul”, a declarat tatăl copilului.

