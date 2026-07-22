Marcel Ciolacu, la un hotel de 800 euro pe noapte, în Italia. Fostul premier, surprins în compania lui Ionel Arsene: „Dacă era fugar…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD condamnat pentru corupție, au fost surprinși împreună la Villa Cortine Palace din Italia, pe 25 iunie 2026. Fostul premier și Arsene, însoțiți de familiile lor, s-au cazat la celebrul hotel de lux unde cazarea costă 800 euro pe noapte.

Marcel Ciolacu, surprins în compania lui Ionel Arsene

Marcel Ciolacu, fost premier al României, a fost surprins recent în compania lui Ionel Arsene, un fost lider PSD condamnat pentru corupție și fugit din țară, la un hotel de lux din Italia. Cei doi au fost fotografiați la Villa Cortine Palace din Sirmione, o locație exclusivistă de pe malul Lacului Garda, în dimineața zilei de 25 iunie 2026, în timp ce luau micul dejun pe terasă.

Imaginile, capturate de un martor anonim, au stârnit controverse, mai ales în contextul statutului juridic al lui Arsene, notează HotNews.

Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț, a fost condamnat definitiv în martie 2023 la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență. Totuși, înainte ca decizia să fie pronunțată, acesta a fugit din România și a ajuns pe lista persoanelor urmărite internațional. În Italia, autoritățile locale au blocat procesul de extrădare, invocând atât problemele de sănătate ale fostului politician, cât și condițiile din închisorile românești.

Potrivit procurorilor DNA, Arsene ar fi fost implicat în multiple acte de corupție, inclusiv primirea unei mite de 100.000 de euro de la fostul primar PDL Gheorghe Ștefan și solicitarea unui comision de 5% dintr-un contract public evaluat la 60 de milioane de lei. Deși extrădarea sa a fost discutată intens în 2023, Curtea Supremă din Italia a respins apelul procurorilor români în 2025, iar Arsene a rămas în Italia pentru tratamente medicale.

Citește și: Reacția sectei „Dumnezeu Mama” după dezvăluirile mai multor tinere privind racolările din centrul Bucureștiului și activitățile nocturne

Citește și: PSD vrea o „comisie de criză”. Liberalii vor ca parlamentarii să fie chemați din vacanță pentru a nu pierde PNRR

Vacanță de lux pentru fostul premier

Villa Cortine Palace, hotelul exclusivist în care au fost văzuți Ciolacu și Arsene, este recunoscut pentru serviciile sale de lux și pentru poziționarea spectaculoasă pe malul Lacului Garda.

Tarifele pentru o cameră în timpul verii pornesc de la 800 de euro pe noapte și pot ajunge la 1.600 de euro pentru o cameră cu terasă și vedere la lac, potrivit Booking.com.

Sirmione, un oraș cu o populație de 8.450 de locuitori, atrage anual peste 1,3 milioane de turiști, fiind o destinație de top în Italia.

Citește și: Mire bătut la propria nuntă, în Lungulețu. Ajuns la Poliție, bărbatul a fost lovit din nou de interlopii chemați de șeful de post

Citește și: Oana Țoiu spune că unul dintre frații Tate a încercat să o abordeze înainte să fie arestat. Cum a reacționat ministrul

Reacția lui Marcel Ciolacu

Întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene a provocat reacții diverse, având în vedere trecutul controversat al lui Arsene și poziția publică a lui Ciolacu. În prezent, Ciolacu deține funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, după ce a fost lider al PSD și premier al României.

Contactat de jurnaliști pentru a comenta asupra acestei întâlniri, Marcel Ciolacu a refuzat să răspundă la întrebări.

Ulterior, abordat în fața sediului Consiliului Județean Buzău, acesta a declarat: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

Mai apoi, fostul premier a recunoscut că s-a întâlnit cu Ionel Arsene, dar spune că a fost o întâlnire „întâmplătoare”.

„M-am văzut întâmplător. Dacă era fugar și stătea ilegal aș fi anunțat autoritățile”, a spus Marcel Ciolacu pentru Digi 24.

Sursă foto: Facebook, Booking

Urmărește-ne pe Google News