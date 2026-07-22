Actrița Kaylee Hottle a murit la numai 18 ani. Era cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong” și s-a stins într-un accident de maşină

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Actrița Kaylee Hottle a murit la numai 18 ani. Era cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong” și s-a stins din viață într-un accident de maşină, după ce autoturismul în care călătorea a părăsit carosabilul în miez de noapte. Autoritățile americane au explicat că viteza excesivă a dus la această tragedie, lăsând lumea cinematografiei în doliu.

Actrița Kaylee Hottle s-a stins din viață la o vârstă foarte fragedă, în urma unui grav eveniment rutier petrecut în Statele Unite ale Americii. Autoritățile locale cercetează condițiile în care vehiculul a părăsit șoseaua, viteza scăpată de sub control fiind considerată o cauză principală a tragediei.

Actrița Kaylee Hottle a murit la numai 18 ani

Lumea cinematografiei este în doliu după dispariția fulgerătoare a unei tinere artiste din Statele Unite ale Americii. Cunoscută publicului larg pentru aparițiile sale pe marele ecran, Kaylee Hottle și-a pierdut viața la începutul acestei săptămâni, în urma unui eveniment rutier grav petrecut pe teritoriul statului Maryland. Surse din presa internațională au spus că tragicul incident a avut loc în orele dinaintea zorilor.

Oamenii legii din regiunea Frederick au fost chemați la locul faptei în jurul orei 3:00. Din primele verificări reiese că autoturismul era condus de un băiat în vârstă de 19 ani, iar înăuntru se mai găsea o persoană. Mașina a părăsit drumul și s-a izbit violent de o structură fixă. Polițiștii bănuiesc că mersul cu prea multă viteză a fost un factor decisiv în pierderea controlului asupra direcției.

Actrița a fost dusă de urgență la o unitate medicală, însă doctorii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Conducătorul auto a suferit leziuni corporale, dar starea sa este stabilă și nu există riscuri vitale. A treia persoană din mașină a scăpat fără răni grave și a ales să nu primească asistență din partea salvatorilor.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu precizie toate împrejurările în care s-a produs nenorocirea.

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Mesaje triste după decesul actriței

După pierderea actriței Kaylee Hottle, mama și tatăl ei au publicat mesaje video speciale pe rețelele de socializare pentru a-și exprima durerea.

În același timp, instituția de învățământ special din statul sudic unde ea învăța a transmis un mesaj de regret profund, arătând susținere pentru rude, amici și profesori. Mai mult, conducerea liceului a adresat o rugăminte publicului de a lăsa familia să plângă în liniște, fără să distribuie zvonuri legate de tragedie.

„Gândurile noastre sunt, în această perioadă incredibil de dificilă, alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee şi de toţi cei care au cunoscut-o şi au iubit-o. Respectați intimitatea familiei lui Kaylee şi vă rog să vă abțineți de la a partaja sau a specula despre circumstanţele accidentului”, a scris școala pe Instagram.

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Kaylee Hottle a devenit cunoscută datorită personajului Jia

Kaylee Hottle a devenit faimoasă prin personajul Jia, jucat în ultimele producții din seria Godzilla vs Kong (2021) şi Godzilla x Kong: Noul Imperiu (2024), unde a comunicat folosind gesturile mâinilor, deoarece este surdă.

Munca actrișeu pe ecran i-a adus o mențiune importantă la Saturn Award 2024, gală dedicată tinerelor talente.

Foto: Facebook

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