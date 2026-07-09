Gabi Mureșan a murit la 44 ani. Fostul fotbalist s-a înecat într-un lac

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Tragedie în fotbalul românesc: Gabi Mureșan, fost internațional și campion cu CFR Cluj, s-a stins din viață la 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac de lângă Șaeș.

Gabi Mureșan a murit la 44 de ani

România este în doliu după pierderea prematură a lui Gabi Mureșan, fost internațional și campion cu CFR Cluj, care s-a stins din viață la doar 44 de ani. Tragedia s-a petrecut într-un lac situat între localitățile Șaeș și Apold, unde fostul sportiv s-a înecat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 7 iulie, după ora 23.00, moment în care un apel la 112 a anunțat dispariția lui Gabi Mureșan în apele lacului. Detașamentul de Pompieri Sighișoara a acționat de urgență pentru a-l găsi.

Trupul său a fost scos din apă în jurul orei 01.00, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a transportului către Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș, eforturile salvatorilor au fost zadarnice.

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Gabi Mureșan era primarul comunei Apold

Gabi Mureșan nu a fost doar un sportiv remarcabil, ci și un lider al comunității. Fost primar al comunei Apold, el a lăsat o amprentă adâncă asupra celor care l-au cunoscut.

Primăria Comunei Apold a transmis un mesaj emoționant: „Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a anunțat primăria.

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Cariera lui Gabi Mureșan a fost marcată de performanțe sportive remarcabile, dar și de o dedicare neobosită față de cei din jur.

Sursă foto: Facebook

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