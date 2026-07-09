Secretul bine ascuns al Biancăi Drăgușanu. Ce face în fiecare zi, fără excepție: „Ca să se întâmple minuni”

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Bianca Drăgușanu vorbește deschis despre noua ei relație cu credința. Vedeta dezvăluie cum rugăciunile, psalmii și ritualurile zilnice i-au adus calm și echilibru în viața personală.

Bianca Drăgușanu, despre legătura cu Dumnezeu

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru stilul său de viață extravagant și pentru prezența constantă în lumina reflectoarelor, însă puțini știu despre latura sa spirituală. Vedeta a vorbit recent despre apropierea sa de Dumnezeu, schimbările pe care credința le-a adus în viața ei și cum aceste obiceiuri îi influențează relația cu familia.

„Eu sunt un om foarte credincios. Faptul că atunci când merg la Biserică nu mă pozez non-stop, asta nu înseamnă că eu nu cred în Dumnezeu. Eu mă trezesc cu Dumnezeu, merg cu Dumnezeu și mă culc cu Dumnezeu. Adică, eu sunt un om care ascultă psalmi. Dacă îți intru acum pe YouTube, random, o să vezi că eu ascult… Astăzi am ascultat Psalmul 22, 90, 50, 70, 71, 122. Adică, sunt un om credincios și eu așa manifest. Totul prin Dumnezeu”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru Spynews.

Pentru vedetă, relația cu divinitatea reprezintă mai mult decât o simplă practică religioasă. Este un mod de a trăi și de a percepe tot ce i se întâmplă. Ea consideră că, dincolo de energia pe care o investești în ceea ce faci, Dumnezeu este cel care aranjează toate lucrurile.

„Da, manifestarea e prin Dumnezeu, dar depinde cum știi să-ți aranjezi energiile. Totul e prin Dumnezeu. El face tot. El poate să ia, El deșartă. Știe El de ce aranjează lucrurile așa”, a subliniat Bianca Drăgușanu.

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Cum vede familia vedetei schimbările din viața ei

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că ascultarea psalmilor a devenit o parte esențială a rutinei sale.

„Eu ascult psalmi în fiecare zi. Când mă machiez, când îmi usuc părul, mereu sunt pe fundal. Sofia mă tot întreabă: «Dar de ce asculți asta?». Îi spun: «Mamă, ca să se întâmple minuni»”, a povestit ea.

Chiar și mama sa observă schimbările din casă, uneori glumind pe seama mirosului de tămâie care predomină: „Maică-mea mai râde, eu mai dau cu tămâie prin casă. La mine miroase ca-n biserică, adică de multe ori maică-mea zice: «Am alergie, ieși, ieși». Dar mie îmi place cum miroase tămâia, asta-i viața”.

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Aceasta nu este însă singura schimbare pe care Bianca Drăgușanu a făcut-o. Când îi permite timpul, ține post și se bucură de liniștea spirituală pe care o regăsește în momentele de reculegere. În plus, o prietenă apropiată o sprijină pe acest drum, trimițându-i chiar și un preot acasă pentru a oficia slujbe de Sfeștanie.

„Când pot țin și post, adică eu chiar cred. Am o prietenă care mă îndrumă, care-mi trimite un preot acasă să facem Sfeștanie… Când pot, adică au fost anumite perioade în viața mea când am făcut chestia asta. Dar, oricum, eu cred că viața mea s-a schimbat și eu m-am mai calmat și m-am mai potolit pentru că am devenit cumva mai credincioasă”, a mai spus vedeta.

Această apropiere de credință nu a trecut neobservată nici pentru cei dragi. Fetița sa, Sofia, este curioasă să afle mai multe despre obiceiurile mamei sale, iar Bianca Drăgușanu îi explică, pe înțelesul ei, de ce acest aspect al vieții sale este atât de important.

„Îi spun: Mamă, ca să se întâmple minuni”, povestește Bianca Drăgușanu.

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Sursă foto: Instagram

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