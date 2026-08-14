Rocsana Marcu a trecut printr-o operație care a durat peste 8 ore. Cum se simte vedeta și ce a pățit 

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Rocsana Marcu a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată, care a durat peste 8 ore. Vedeta a vorbit despre starea ei de sănătate și de ce a avut nevoie de o operație.

Rocsana Marcu, intervenție chirurgicală complicată. Cum se simte acum

Fosta prezentatoare Tv a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe, care a durat mai bine de 8 ore. Din fericire, ea se recuperează excelent și le-a vorbit urmăritorilor despre problemele sale de sănătate.

Rocsana Marcu a apărut recent pe rețelele sociale într-o rochie roz, vaporoasă și a postat un videoclip în care dansează.

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La doar o săptămână de la intervenție, vedeta a spus că se simte excelent.

„La mai puțin de o săptămână după o operație de 8 ore și jumătate… și deja dansez. Ceea ce a început ca o problemă medicală s-a încheiat cu cel mai bun rezultat posibil: sunt sănătoasă, fericită și, în sfârșit, îmi pot încheia din nou cămășile la nasturi. Un nasture pe rând!”, a povestit Rocsana Marcu în mediul online.

Ea și-a exprimat recunoștința față de medicii care s-au ocupat de intervenția ei chirurgicală.

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„Îi mulțumesc enorm doctorului Adnan pentru profesionalismul și grija incredibile, precum și pentru rezolvarea problemei medicale. Sincer, omul acesta s-ar putea să fie un înger. Sunt extrem de fericită. Problemă rezolvată. Nasturi încheiați. Toată lumea câștigă”, a adăugat aceasta.

Vedeta nu a vrut să spună clar ce fel de intervenție și-a făcut, însă cel mai probabil este vorba despre o intervenție la nivelul abdomenului, având în vedere că s-a arătat încântată de faptul că își poate încheia cămășile la nasturi.

Cu ce se ocupă acum

Vedeta a plecat din România în Dubai și s-a făcut agent imobiliar. În luna iunie, ea a devenit doctor în Drept, specializată în Dreptul Proprietății.

Mai mult, vedeta vinde proprietăți în toată lumea și recent a decis să predea și cursuri despre imobiliare. Câteva zile de studiu sunt, însă, destul de scumpe. Ea spune că există trei tipuri de cursuri pe care le predă și cei care vor să se întâlnească cu ea în Dubai pentru a învăța arta imobiliarelor trebuie să scoată din buzunar aproape 10.000 de euro.

„De o lună și jumătate mi-am luat Doctoratul, sunt doctor în Drept, specializată în Dreptul Proprietății. Sunt foarte fericită! Dacă e totul ok, weekendul ăsta dau drumul la niște cursuri de real estate și cel care ajunge la nivelul superior va veni în Dubai să facă training cu mine. Să îl învăț totul, de la A la Z. Deja prima fată cu care am făcut asta și pe care am învățat-o imobiliare a vândut o vilă superscumpă în Marbella zilele trecute. Parcă de vreo 12 milioane de euro. M-am extins mult, am multe colaborări și cu dezvoltatorii mari”, a explicat ea pentru Click!.

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