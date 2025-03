Rocsana Marcu a ajuns pe perfuzii. Cu ce se ocupă fosta prezentatoare de când s-a retras din televiziune

Rocsana Marcu (43 ani) s-a retras în urmă cu câțiva ani din televiziune, făcând o reconversie profesională. Din cauza faptului că muncește prea mult, fosta prezentatoare tv a ajuns la spital, unde medicii i-au pus perfuzii pentru a o ajuta să se recupereze.

Rocsana Marcu a ajuns la spital, pe perfuzii

Rocsana Marcu a decis, în urmă cu câțiva ani, să renunțe definitiv la televiziune pentru un cu totul alt domeniu. Aceasta a decis să devină agent imobiliar în Anglia și Dubai, unde reușește să vândă o mulțime de case. Însă, din cauza faptului că lucrează prea mult, aceasta a ajuns la spital, pe perfuzii.

„Am ajuns la spital după atâta muncă. Nu m-am odihnit deloc și am avut o perioadă foarte aglomerată, cu mult stres, fără somn, așa că am ajuns pe perfuzii. Dorm foarte puțin spre deloc, în ultima perioadă am avut foarte mult de muncă, foarte multe evenimente de vânzări. Vin câte 6-7 familii de români pe zi cu care am întâlniri, am un program încărcat. Mă trezesc la 5 în fiecare dimineață, fetele sunt cu școala, le duc, le aduc, am business-uri, întâlniri, viață grea, de mamă singură. Nu e ușor!”, a declarat Rocsana Marcu pentru Click.

Vedeta, care este obișnuită să ducă o viață plină de lux, vrea ca și fetele ei, Mayra și Indira Maria, să se bucure de același stil și să nu aibă niciun fel de lipsuri.

„Fetele au deja 14 ani, cea mică, iar cea mare urmează să împlinească 18 ani în luna septembrie, ne pregătim de majorat, o să facem petrecere mare. Sunt provocările mai mari pe zi ce trece cu ele dar este frumos!”, a mai spus Rocsana Marcu.

Citește și: Șerban Cazan și-a cerut iubita de soție: „Pentru totdeauna începe acum”. Cum arată inelul de logodnă pe care producătorul i l-a oferit Andreei

Citește și: Imagini spectaculoase din grădina Andreei Marin. Vedeta se bucură de un adevărat colț de rai

Vedeta, desemnată agentul anului în Dubai

Roadele muncii Rocsanei Marcu s-au făcut deja văzute, aceasta fiind desemnată „Agentul anului” sau „Broker of the year” în Dubai. Pentru ea, această distincție este foarte importantă întrucât este foarte implicată în noua ei profesie.

Rocsana Marcu a dezvăluit că, de nul trecut, s-a extins și zona imobiliarelor și în Spania, unde este căutată de românii care vor să achiziționeze proprietăți în străinătate.

Citește și: Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au împăcat. Cum au fost surprinși cei doi

Citește și: Georgiana Lobonț a renunțat la fațete. Cum arată acum artista: „Mi se pare că sunt umflată, că n-am dinți”

De asemenea, fosta prezentatoare de televiziune beneficiază de multă promovare pe rețelele sociale.

În urmă cu câțiva ani, Rocsana Marcu s-a mutat în Anglia, unde a decis să își continue studiile, urmând cursurile Facultății de Drept, iar în același timp a început să lucreze în imobiliare. Mai apoi, ea și-a extins afacerea și în Dubai, iar acum și în Spania.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Rocsana Marcu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News