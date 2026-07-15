De ce a plecat Brigitte Pastramă din Dubai. Ce se întâmplă cu afacerile ei și unde a ajuns să își vândă rochiile

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Brigitte Pastramă a lăsat Dubaiul în favoarea României. Ea a participat în ultimul timp la tot mai multe evenimente mondene din România. Vedeta a vorbit despre afacerile sale și despre unde își desfășoară activitatea.

Brigitte Pastramă a revenit în România

Vedeta s-a speriat de conflictul din Orientul Mijlociu, așa că a decis să plece din Dubai și să revină în România. Ea își continuă activitatea ca designer în Europa, iar atelierul ei din România continuă să funcționeze.

„Eu m-am canalizat foarte mult pe Sara, pe copiii mei. Ea și-a susținut examenele și în continuare se înscrie la facultate cu ajutorul lui Dumnezeu, are și examen la școala de șoferi acum, așa că nu am stat foarte mult în Dubai, deși mi-aș fi dorit.

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Dar, am avut un program foarte încărcat în Europa, m-am concentrat foarte mult și pe colecția cu care voi merge din nou la Milano, la Paris, din toamnă și chiar acum am început să lucrez la colecția pe care o voi prezenta în 2007. Să sperăm că va fi ceva frumos. E tot haute couture, asta înseamnă că rochiile sunt făcute manual, sunt unicat, nu există două piese la fel. Dar, să știi că, din prima mea colecție, deja eu am reprodus de două ori o rochie, pe alte două culori”, a povestit Brigitte pentru Click!.

Ce s-a întâmplat între ea și Cătălin Botezatu

Brigitte a vorbit despre și conflictul dintre ea și Cătălin Botezatu și a spus că a fost o confuzie.

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„El m-a invitat! Am aflat că erau niște confuzii și eu mi-am dat seama, și de data asta, că cea mai bună e de fapt comunicarea! Nu mai contează acum ce-a fost și nici la cine s-a referit de fapt. Nu mai are rost să discutăm dacă s-a referit la mine sau nu, dar a fost o confuzie asta este clar! Și lui cred că i-a părut rău de situație pentru că noi ne cunoaștem din 1995, de fapt, sunt 31 de ani de când ne știm și, în momentele critice, el m-a susținut și public.

Eu l-am ales pe Cătalin Botezatu ca și creator atunci când am pășit pe covorul roșu alături de fostul meu soț și de la astfel de discuții care erau scoase din context să se întâmple o dușmănie aiurea, să dăm satisfacție dușmanilor cum a zis el, nu era bine.”, a povestit vedeta.

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